В Москве Казахстан и Россия обменялись нотами об учреждении генконсульства РФ в Актау

В ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами, передает Lada.kz .

Фото: Акорда

Как сообщает Акорда, в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами, в том числе Соглашением в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау.

Напомним, в сентябре стало известно, что Правительство РК одобрило открытие генконсульства России в Актау.