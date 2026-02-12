Генконсульству России в Актау быть: подписано распоряжение

Распоряжение об открытии генерального консульства России в Актау подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Lada.kz со ссылкой на INTERFAX.RU .

Фото: istockphoto.com

Распоряжение об открытии генконсульства подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

МИДу России поручено установить штатную численность работников ведомства.

Сообщается, что расходы на его открытие и содержание, согласно распоряжению, будут осуществлены «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата».

Напомним, в ноябре 2025 года в Москве Казахстан и Россия обменялись нотами об учреждении генконсульства РФ в Актау. Правительство РК одобрило открытие ведомства в областном центре Мангистауской области.

Вопрос дополнительно обсуждался в 2023 году при встрече Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным в Акорде, а затем в 2024 году на ХХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.