Генконсульству России в Актау быть: подписано распоряжение

Распоряжение об открытии генерального консульства России в Актау подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Lada.kz со ссылкой на INTERFAX.RU.
МИДу России поручено установить штатную численность работников ведомства.
Сообщается, что расходы на его открытие и содержание, согласно распоряжению, будут осуществлены «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата».
Напомним, в ноябре 2025 года в Москве Казахстан и Россия обменялись нотами об учреждении генконсульства РФ в Актау. Правительство РК одобрило открытие ведомства в областном центре Мангистауской области.
Вопрос дополнительно обсуждался в 2023 году при встрече Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным в Акорде, а затем в 2024 году на ХХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
