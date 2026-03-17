Изменение пенсионного возраста в Казахстане: что нужно знать

Пенсионная тема в Казахстане остаётся одной из самых острых и обсуждаемых в обществе. Демографические изменения, рост продолжительности жизни и экономические реалии вынуждают государство постепенно корректировать возраст выхода на пенсию. Разберёмся, что уже установлено, какие изменения ждут казахстанцев и какие есть исключения из правил, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Текущий пенсионный возраст: различия для мужчин и женщин

На сегодняшний день в Казахстане действует разный пенсионный возраст для мужчин и женщин:

Мужчины: 63 года

Женщины: 61 год

Однако в будущем эти показатели будут постепенно выравниваться. Такое выравнивание обусловлено стремлением государства создать более справедливую и устойчивую пенсионную систему.

Когда пенсионный возраст снова начнет расти

Согласно действующим нормам законодательства, повышение пенсионного возраста для женщин возобновится после текущей паузы. Изменения будут происходить поэтапно:

С 1 января 2028 года — 61,5 года

С 1 января 2029 года — 62 года

С 1 января 2030 года — 62,5 года

С 1 января 2031 года — 63 года

Таким образом, к 2031 году пенсионный возраст женщин полностью сравняется с возрастом мужчин.

Исключения из правил: кто может выйти на пенсию раньше

В законодательстве предусмотрены отдельные категории граждан, которые могут получать пенсионные выплаты раньше установленного общеустановленного возраста.

Статья 207 Социального кодекса РК закрепляет право на досрочную пенсию для отдельных профессий и категорий граждан.

Досрочный выход на пенсию также возможен через механизм пенсионного аннуитета. Этот инструмент позволяет заключить договор со страховой компанией и получать пожизненные выплаты, если накоплений в пенсионной системе достаточно.

Почему государство повышает пенсионный возраст

Основные причины поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию:

Рост продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в Казахстане увеличивается, и это требует корректировки пенсионной системы. Демографические изменения. Старение населения создаёт нагрузку на бюджет и пенсионный фонд. Экономическая стабильность. Более длительное трудовое участие граждан способствует увеличению пенсионных накоплений и снижению дефицита пенсионного бюджета.

Что важно знать казахстанцам