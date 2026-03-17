Изменение пенсионного возраста в Казахстане: что нужно знать

Пенсионная тема в Казахстане остаётся одной из самых острых и обсуждаемых в обществе. Демографические изменения, рост продолжительности жизни и экономические реалии вынуждают государство постепенно корректировать возраст выхода на пенсию. Разберёмся, что уже установлено, какие изменения ждут казахстанцев и какие есть исключения из правил, сообщает Lada.kz.
На сегодняшний день в Казахстане действует разный пенсионный возраст для мужчин и женщин:
Мужчины: 63 года
Женщины: 61 год
Однако в будущем эти показатели будут постепенно выравниваться. Такое выравнивание обусловлено стремлением государства создать более справедливую и устойчивую пенсионную систему.
Согласно действующим нормам законодательства, повышение пенсионного возраста для женщин возобновится после текущей паузы. Изменения будут происходить поэтапно:
С 1 января 2028 года — 61,5 года
С 1 января 2029 года — 62 года
С 1 января 2030 года — 62,5 года
С 1 января 2031 года — 63 года
Таким образом, к 2031 году пенсионный возраст женщин полностью сравняется с возрастом мужчин.
В законодательстве предусмотрены отдельные категории граждан, которые могут получать пенсионные выплаты раньше установленного общеустановленного возраста.
Статья 207 Социального кодекса РК закрепляет право на досрочную пенсию для отдельных профессий и категорий граждан.
Досрочный выход на пенсию также возможен через механизм пенсионного аннуитета. Этот инструмент позволяет заключить договор со страховой компанией и получать пожизненные выплаты, если накоплений в пенсионной системе достаточно.
Основные причины поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию:
Рост продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в Казахстане увеличивается, и это требует корректировки пенсионной системы.
Демографические изменения. Старение населения создаёт нагрузку на бюджет и пенсионный фонд.
Экономическая стабильность. Более длительное трудовое участие граждан способствует увеличению пенсионных накоплений и снижению дефицита пенсионного бюджета.
Повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно, чтобы дать возможность гражданам адаптироваться.
Досрочный выход на пенсию возможен только при наличии особых условий или через заключение аннуитетного договора.
В конечной точке реформы, к 2031 году, мужчины и женщины будут уходить на пенсию в одинаковом возрасте — 63 года.
Комментарии0 комментарий(ев)