Температура воды в Каспийском море
17.03.2026, 11:51

Изменение пенсионного возраста в Казахстане: что нужно знать

Новости Казахстана

Пенсионная тема в Казахстане остаётся одной из самых острых и обсуждаемых в обществе. Демографические изменения, рост продолжительности жизни и экономические реалии вынуждают государство постепенно корректировать возраст выхода на пенсию. Разберёмся, что уже установлено, какие изменения ждут казахстанцев и какие есть исключения из правил, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com

Текущий пенсионный возраст: различия для мужчин и женщин

На сегодняшний день в Казахстане действует разный пенсионный возраст для мужчин и женщин:

  • Мужчины: 63 года

  • Женщины: 61 год

Однако в будущем эти показатели будут постепенно выравниваться. Такое выравнивание обусловлено стремлением государства создать более справедливую и устойчивую пенсионную систему.

Когда пенсионный возраст снова начнет расти

Согласно действующим нормам законодательства, повышение пенсионного возраста для женщин возобновится после текущей паузы. Изменения будут происходить поэтапно:

  • С 1 января 2028 года — 61,5 года

  • С 1 января 2029 года — 62 года

  • С 1 января 2030 года — 62,5 года

  • С 1 января 2031 года — 63 года

Таким образом, к 2031 году пенсионный возраст женщин полностью сравняется с возрастом мужчин.

Исключения из правил: кто может выйти на пенсию раньше

В законодательстве предусмотрены отдельные категории граждан, которые могут получать пенсионные выплаты раньше установленного общеустановленного возраста.

  • Статья 207 Социального кодекса РК закрепляет право на досрочную пенсию для отдельных профессий и категорий граждан.

  • Досрочный выход на пенсию также возможен через механизм пенсионного аннуитета. Этот инструмент позволяет заключить договор со страховой компанией и получать пожизненные выплаты, если накоплений в пенсионной системе достаточно.

Почему государство повышает пенсионный возраст

Основные причины поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию:

  1. Рост продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в Казахстане увеличивается, и это требует корректировки пенсионной системы.

  2. Демографические изменения. Старение населения создаёт нагрузку на бюджет и пенсионный фонд.

  3. Экономическая стабильность. Более длительное трудовое участие граждан способствует увеличению пенсионных накоплений и снижению дефицита пенсионного бюджета.

Что важно знать казахстанцам

  • Повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно, чтобы дать возможность гражданам адаптироваться.

  • Досрочный выход на пенсию возможен только при наличии особых условий или через заключение аннуитетного договора.

  • В конечной точке реформы, к 2031 году, мужчины и женщины будут уходить на пенсию в одинаковом возрасте — 63 года.

