Казахстанка забыла вклад в Отбасы банке на 20 лет — результат поразил

В Казахстане история о старом банковском депозите привлекла внимание пользователей соцсетей. Казахстанка поделилась в Threads случаем, который демонстрирует, как маленькие финансовые привычки прошлого могут проявиться спустя десятилетия — хоть и в неожиданно скромном виде, сообщает Lada.kz.

Депозит, о котором забыли на 20 лет

Героиня публикации рассказала, что около двух десятилетий назад открыла вклад в Отбасы банке, положив на счет всего 1000 тенге. После этого пополнений не было, и счет фактически остался «заброшенным». Лишь спустя годы она решила проверить, сохранился ли депозит и можно ли его продолжить.

«Оказывается, открыла депозит в Отбасы банк 20 лет назад с 1000. Пошла в банк узнать, есть ли у меня этот счет и можно ли продолжить пополнять — мне сказали да. За 20 лет там 7000 тенге накопилось. Это общая сумма за все время», — поделилась женщина.

Эмоции и неожиданные открытия

Несмотря на то что итоговая сумма оказалась минимальной, находка вызвала у казахстанки положительные эмоции. Она отметила, что в те времена не существовало мобильных приложений, а все операции фиксировались в бумажной книжке, которую ей удалось найти дома.

Такой случай наглядно показывает, как финансовые привычки прошлого, даже самые скромные, могут сохраняться долгие годы и напоминать о себе неожиданным образом.

Банк подтверждает: старые депозиты продолжают действовать

Представители Отбасы банка подтвердили, что старые депозиты продолжают действовать, и при желании их можно возобновить и пополнять. Это значит, что даже забытые счета могут стать актуальными спустя годы — пусть и с умеренной доходностью.

Случай казахстанки напоминает о том, что любые финансовые решения, даже минимальные, имеют свой путь и могут стать маленькой историей личного экономического опыта.