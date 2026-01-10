В Мангистау за информацию о подозреваемых в убийстве Александра Насибари объявили вознаграждение

Юрист Ажар Абдил объявила денежное вознаграждение за информацию о местонахождении лиц, подозреваемых в убийстве Александра Насибари, тело которого было обнаружено зимой 2025 года в районе радоновых источников в Мангистауской области. О ходе расследования корреспондентам Lada.kz рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции региона.

Фото: архив Lada.kz

Соответствующее обращение Ажар Абдил опубликовала на своей странице в Instagram. В нём сообщается, что подозреваемые в совершении преступления скрываются и находятся в розыске. По имеющейся информации, после убийства они могли пересечь границу в сторону Российской Федерации, затем через территорию Азербайджана направиться в Турцию.

За достоверную информацию, которая приведёт к установлению их местонахождения и задержанию, объявляю личное вознаграждение – 2 000 000 тенге. Вознаграждение гарантировано. Анонимность – в рамках закона, - говорится в обращении.

Юрист обратилась ко всем, кто мог видеть разыскиваемых, общаться с ними после совершения преступления либо быть осведомлённым о возможных попытках скрыться, получить помощь, деньги или транспорт. Также в публикации подчёркивается, что сокрытие подозреваемых, помощь в их укрывательстве или предоставление ложной информации влечёт уголовную ответственность.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что оба подозреваемых официально объявлены в международный розыск. По информации пресс-службы ведомства, в настоящее время правоохранительные органы Казахстана проводят совместные розыскные мероприятия во взаимодействии с компетентными службами Российской Федерации, а также с привлечением международных каналов сотрудничества.

В полиции также напомнили, что сокрытие лиц, подозреваемых в совершении тяжкого преступления, а также оказание им помощи – включая предоставление денег, транспорта, жилья или ложной информации – влечёт уголовную ответственность.

Правоохранительные органы призывают граждан, располагающих какими-либо сведениями, которые могут помочь следствию, незамедлительно обращаться в полицию или по контактам, указанным в ориентировках.

Напомним, Александр Насибари ушел из дома 24 ноября текущего года и перестал выходить на связь с близкими. Данные о пропаже мужчины распространились в социальных сетях. Восьмого декабря стало известно, что житель Актау был найден мертвым в районе радонового источника. Полицейские сообщили о насильственной смерти и рассказали о двух подозреваемых.