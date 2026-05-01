В Актау начался суд по делу об убийстве врача из Жанаозена

В специализированном межрайонном уголовном суде Актау началось рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве врача Нурдаулета Амангалиева, произошедшем ранее в Жанаозене, передаёт Lada.kz.

Как сообщили в суде, дело находится в производстве СМУС Актау, председательствующий судья - Сериккали Бердибеков. Иные подробности на данном этапе не разглашаются.

Между тем в социальных сетях активно обсуждается произошедшее. Блогер Азамат Сарсенбаев, присутствовавший на процессе, описал атмосферу в зале суда как «гнетущую» и поделился своей интерпретацией обстоятельств трагедии.

По его словам, причиной трагедии стала ревность. Обвиняемый - мужчина, состоявший в браке 14 лет и воспитывающий пятерых дочерей, тяжело переживал измену супруги. Он пытался урегулировать ситуацию мирным путём, встречался с предполагаемым соперником и даже уезжал в паломничество, чтобы переосмыслить происходящее.

Как утверждает блогер, в день трагедии мужчина получил очередные подтверждения неверности жены, и это стало для него последней точкой. Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, он взял нож, приехал на работу к оппоненту и нанёс ему несколько ударов. Затем, по имеющейся информации, самостоятельно сдался полиции.

«Вот так из-за одной ситуации были сломаны судьбы двух людей: один погиб, другому грозят долгие годы лишения свободы», — отметил блогер.

Официальные органы подчёркивают, что окончательная правовая оценка действиям обвиняемого будет дана судом по итогам рассмотрения дела.

Напомним, жизнь молодого врача-терапевта трагично оборвалась 28 января, он получил тяжёлые ранения в результате нападения с ножом.

Сотрудники Жанаозенской городской больницы выразили соболезнования родным и близким убитого врача. Они рассказали, как несколько часов боролись за его жизнь