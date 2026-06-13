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12.06.2026, 20:56

Где в Казахстане официально запретят парковать автомобили с 1 июля?

Новости Казахстана 0 1 592

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Документ вводит жесткие временные рамки для коммунальных служб по устранению дорожных дефектов и наводит порядок во дворах многоэтажек и частном секторе, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Тотальный запрет на парковку в не предусмотренных местах

Существенные изменения коснутся жизни внутриквартальных территорий и дворов. Документ четко регламентирует, где нельзя оставлять автомобили. Под строгий запрет попали стоянка на тротуарах, детских площадках, газонах, зонах благоустройства, а также возле мусорных контейнеров. Кроме того, дворы начнут зачищать от «автохлама» — стоянка разукомплектованных транспортных средств во дворах теперь официально запрещена.

При этом юристы уже отмечают в документе определенные пробелы. Например, правила запрещают парковку в «не предусмотренных для этих целей местах», однако четкого юридического определения, какие именно места во дворах считаются разрешенными, авторы поправок не дают.

Также жителям многоэтажек запретили самовольно блокировать проезды: установка бетонных блоков, столбиков, шлагбаумов и "лягушек" без согласования с местными исполнительными органами признана незаконной.

Час на ограждение, пять — на ремонт

Проблема открытых люков и провалов вокруг колодцев годами оставалась одной из главных причин серьезных ДТП и травм среди пешеходов. Новые правила призваны решить этот вопрос радикально. Теперь собственники инженерных сетей и строительно-монтажные организации обязаны реагировать на подобные инциденты мгновенно.

Если крышка люка или решетка разрушена, либо колодец полностью открыт, ответственные лица обязаны:

  • В течение 1 часа — выставить защитное ограждение и предупреждающие знаки.

  • В течение 5 часов — полностью заменить конструкцию и устранить повреждения.

Важная деталь: По новым нормам, опасной зоной признается не только сам люк. В радиусе одного метра от внешнего края крышки колодца строго запрещено наличие любых выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия.

Ограничения для частного сектора

Владельцам индивидуальных жилых домов (ИЖС) придется пересмотреть свои привычки по использованию прилегающей территории. Теперь на земле, находящейся за пределами забора (которая юридически является общественной), запрещено складировать:

  • строительные материалы (песок, кирпич, щебень);

  • топливо (дрова, уголь);

  • удобрения, навоз и навозную жижу;

  • иные «движимые вещи», включая прицепы, тележки и автомобили.

Здесь разработчики правил также оставили серую зону: в тексте не разъясняется, чем именно «складирование» автомобиля на прилегающей территории отличается от его обычной временной «стоянки». Тем не менее, завалы из досок и песка у заборов теперь могут стать поводом для визита местной полицейской службы и выписки крупного штрафа.

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