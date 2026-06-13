Где в Казахстане официально запретят парковать автомобили с 1 июля?

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу обновленные Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Документ вводит жесткие временные рамки для коммунальных служб по устранению дорожных дефектов и наводит порядок во дворах многоэтажек и частном секторе, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Существенные изменения коснутся жизни внутриквартальных территорий и дворов. Документ четко регламентирует, где нельзя оставлять автомобили. Под строгий запрет попали стоянка на тротуарах, детских площадках, газонах, зонах благоустройства, а также возле мусорных контейнеров. Кроме того, дворы начнут зачищать от «автохлама» — стоянка разукомплектованных транспортных средств во дворах теперь официально запрещена.
При этом юристы уже отмечают в документе определенные пробелы. Например, правила запрещают парковку в «не предусмотренных для этих целей местах», однако четкого юридического определения, какие именно места во дворах считаются разрешенными, авторы поправок не дают.
Также жителям многоэтажек запретили самовольно блокировать проезды: установка бетонных блоков, столбиков, шлагбаумов и "лягушек" без согласования с местными исполнительными органами признана незаконной.
Проблема открытых люков и провалов вокруг колодцев годами оставалась одной из главных причин серьезных ДТП и травм среди пешеходов. Новые правила призваны решить этот вопрос радикально. Теперь собственники инженерных сетей и строительно-монтажные организации обязаны реагировать на подобные инциденты мгновенно.
Если крышка люка или решетка разрушена, либо колодец полностью открыт, ответственные лица обязаны:
В течение 1 часа — выставить защитное ограждение и предупреждающие знаки.
В течение 5 часов — полностью заменить конструкцию и устранить повреждения.
Важная деталь: По новым нормам, опасной зоной признается не только сам люк. В радиусе одного метра от внешнего края крышки колодца строго запрещено наличие любых выбоин, просадок и провалов дорожного покрытия.
Владельцам индивидуальных жилых домов (ИЖС) придется пересмотреть свои привычки по использованию прилегающей территории. Теперь на земле, находящейся за пределами забора (которая юридически является общественной), запрещено складировать:
строительные материалы (песок, кирпич, щебень);
топливо (дрова, уголь);
удобрения, навоз и навозную жижу;
иные «движимые вещи», включая прицепы, тележки и автомобили.
Здесь разработчики правил также оставили серую зону: в тексте не разъясняется, чем именно «складирование» автомобиля на прилегающей территории отличается от его обычной временной «стоянки». Тем не менее, завалы из досок и песка у заборов теперь могут стать поводом для визита местной полицейской службы и выписки крупного штрафа.
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