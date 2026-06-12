Придется ли казахстанцам менять наличные деньги с 1 июля: разъяснение Нацбанка

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступает в силу масштабный блок поправок в Налоговый кодекс, который официально закрепляет новую конституционную модель страны и меняет написание национальной валюты на «теңге» в русскоязычных правовых актах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Языковая унификация: почему «тенге» уходит в прошлое

Одним из самых обсуждаемых изменений в рамках масштабной инвентаризации законодательства стало новшество в орфографии: во всех официальных текстах документов на русском языке слово «тенге» заменяется на вариант с исконно казахской буквой — «теңге». Важно подчеркнуть, что данная мера носит исключительно лингвистический и технико-редакционный характер. Речи о проведении денежной реформы, деноминации или замене наличных банкнот и монет не идет.

Этот шаг является частью системного процесса по гармонизации государственного и русского языков в правовом поле республики. Ранее аналогичную инициативу выдвинул Национальный банк Казахстана, подготовив проект постановления о повсеместном внедрении написания «теңге» в своих нормативных актах. Как пояснил регулятор, это устраняет двоякое толкование и стандартизирует финансовую терминологию, не влияя при этом на функционирование банковской системы или механизмы минимальных резервных требований.

Казахстан не первая страна, адаптирующая написание национальных институтов и валют в иноязычных текстах под государственные стандарты. Ранее аналогичные процессы происходили в Турции (смена международного бренда на Türkiye) и Кыргызстане. Интеграция буквы «ң» в русскоязычные документы — это логическое продолжение политики укрепления статуса государственного языка. Экономисты отмечают, что для бизнеса и граждан процедура пройдет незаметно: программное обеспечение и бухгалтерские системы (например, 1С) адаптируются через плановые автоматические обновления конфигураций.

Курултай и Халық Кеңесі: перезагрузка органов власти

Поправки в Налоговый кодекс направлены не только на финансовые термины, но и на глубокую деконструкцию политических институтов в соответствии с обновленной Конституцией. С 1 июля 2026 года в республике официально разворачивается новая архитектура власти, где ключевые роли распределяются следующим образом:

Курултай вместо Парламента: В ряде регуляторных и фискальных норм упоминания Парламента заменяются институтом Курултая (Народного Курултая), который приобретает новые государственные функции.

Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана): Данный орган впервые интегрируется в фискальное законодательство, юридически закрепляя баланс ветвей власти и прямое народное представительство.

Всенародный референдум: Понятие «республиканский референдум» полностью выводится из оборота, уступая место термину «всенародный референдум», что подчеркивает статус граждан как главного источника власти.

Новая иерархия регионов и статус иностранцев

Ревизия затронула даже правила перечисления административно-территориальных единиц в статьях кодекса. Теперь законодательно закреплен строгий протокольный порядок: при любом упоминании регионов на первом месте всегда будет указываться столица (Астана), и только затем — области и города республиканского значения (Алматы, Шымкент).

Терминологические правки коснулись и миграционного понятийного аппарата. Разговорное слово «иностранец» в текстах статей заменяется строго юридическим дефинитивным определением — «иностранный гражданин». Это позволит полностью синхронизировать Налоговый кодекс с международными договорами Казахстана и законом «О правовом положении иностранцев».

Кроме того, из кодекса исключаются точечные процессуальные нормы, регулировавшие специфику госпошлин или налоговых споров при прямых обращениях граждан в Конституционный Суд, что связано с оптимизацией и разграничением судебного администрирования.