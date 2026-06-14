На Мангистау надвигается непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Мангистауской области. В регионе обещают дожди, грозы, град и сильный ветер, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций

В Центре общественных коммуникаций обратились с предупреждением о предстоящей непогоде, которая коснется нашего региона.

По данным регионального филиала Казгидромет, в регионе ожидаются опасные метеорологические явления в связи с прохождением атмосферных фронтов по его территории.

15 июня на западе, севере и в центре региона ожидаются дожди и грозы. В некоторых местах возможны сильные дожди, град и грозы. Ветер северо-западный, в течение дня будет достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +30…+35 градусов, а в западных районах - +27 градусов.

16 июня на западе, севере и востоке региона ожидаются дожди и грозы. Ночью в восточных районах возможны сильные дожди, град и грозы. Скорость ветра увеличится до 15-20 метров в секунду.

17 июня количество осадков уменьшится. Небольшие дожди возможны только в северной и восточной частях региона. Однако дожди сменятся жарой: температура воздуха поднимется до +33…+38 градусов.

В Актау 15 июня сохранится переменная облачность с дождями и грозами. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет около +18…+20 градусов, а днем +25…+27 градусов.

По мнению экспертов, в западной части региона, включая Актау, сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

В ДЧС региона призывают жителей и гостей области строго соблюдать меры безопасности.

Фермерам рекомендуется проявлять осторожность при выпуске скота на пастбища и содержать его в безопасных загонах во время непогоды. Также желательно заранее закрепить оборудование и временные сооружения на открытых участках.

Жителям и туристам рекомендуется отложить выходы на природу, организацию пикников и кемпинг на 15-16 июня. Во время шторма лучше не стоять рядом с деревьями, электрическими столбами и рекламными щитами.

Из-за высокого риска возникновения пожаров запрещается разводить открытые костры, бросать непотушенные окурки и спички. Особенно в жару, ожидаемую 17 июня, когда возрастает риск возгорания сухой травы. В целом эти меры необходимо соблюдать всегда, добавляют спасатели.

Отдыхающим на побережье рекомендуется воздержаться от купания в Каспийском море, катания на лодках и сапбордах во время гроз, штормов и сильного ветра. Сильный ветер может унести людей далеко от берега. Также необходимо заранее закрепить палатки и осветительные конструкции на побережье, - обратились в ведомстве.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям следить за официальными источниками информации и SMS-сообщениями. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.