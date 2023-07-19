Каспий — новый Арал. К чему приведёт обмеление?

Космический снимок северной части Каспийского моря, 12 июля 2023 г. (Снимок проекта «NASA») // Фото: kazhydromet.kz
Уменьшение уровня воды в Каспийском море, которое началось более десяти лет назад, особо прогрессирует в последние годы. Главными причинами этого процесса экологи называют изменение климата и воздействие человека на окружающую среду.
В 1979 году в Каспийском море была зафиксирована отметка уровня воды минус 29 метров по Балтийской системе, долгое время считавшаяся самой низкой. Но в 2006 году начался процесс обмеления, в результате которого уровень воды достиг отметки минус 28,6 м. Об этом Orda.kz рассказал директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Также он отметил, что, согласно некоторым отчётам, за последние десятилетия уровень Каспийского моря снизился примерно на 3-4 метра.
По данным Казгидромета, с 13 по 18 июля этого года уровень казахстанской части Каспийского моря достиг отметки минус 28,53 м, с колебаниями 28,31-28,86 м.
Согласно исследованию немецких и голландских ученых, которое было опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment, к 2100 году Каспий обмелеет еще на 9-18 м, что вызовет экологические проблемы, а также повлияет на экономическую и политическую стабильность региона.
Согласно этим прогнозам, снижение уровня Каспийского моря в двадцать первом веке будет примерно в два раза больше, чем оценки, основанные на более ранних климатических моделях.
По словам эколога, руководителя общественного объединения «Kaz Eco Patrol» и депутата маслихата города Алматы VIII созыва Тимура Елеусизова, серьезные экологические, экономические и политические проблемы могут ждать Казахстан уже в ближайшие десять лет.
- В ближайшие 10 лет уровень воды в Каспийском море будет снижаться. Это приведет к экологическому бедствию региона. Если не пытаться остановить обмеление, наша страна станет зависеть от водного потенциала соседей. Не исключено и переселение казахстанцев с прикаспийских территорий, так как люди всегда стремятся к водоёмам, — считает эксперт.
В первую очередь пострадает город Актау, для которого море является единственным источником питьевой воды после опреснения, считает Кирилл Осин. По его словам, снижение уровня воды в Каспии уже доставляет немало хлопот. Так, зимой этого года из-за низкого уровня воды и отсутствия дноуглубительных работ замерзал водозаборный канал, а летом, вода, которую забирают на опреснение, имела повышенную температуру. Это, по словам инженеров ТОО «МАЭК», также влияет на технологический процесс опреснения.
- Также Актау – это единственные морские ворота, и стремительное снижение уровня воды может в перспективе оказать влияние на работу морского порта Актау и порта Курык. Кроме того, месторождение «Кашаган» в северном мелководном Каспии больше всего сегодня испытывает давление из-за снижение уровня моря. Возникают сложности с доставкой персонала и грузов на острова, и, конечно, вопросы экологической безопасности. В случае нештатных ситуаций в связи с низким уровнем моря возникнет проблема для передвижения судов, — отметил эксперт.
При этом судоходство пострадает не только внутри, но и за пределами Каспийского моря (так как оно соединено с Мировым океаном Волго-Балтийским водным путем и Волго-Донским каналом), считают ученые из университета Бремена. Это, в свою очередь, будет иметь последствия для морской торговли и морского доступа, что в последствии может привести к росту международной политической напряженности из-за перераспределения ресурсов и увеличения количества регионов, испытывающих нехватку воды.
Кроме того, прогнозируемое снижение уровня Каспия серьезно повлияет на уникальную экосистему региона. Ученые из Университета Бремена сообщают, что сокращение площади морского льда зимой повлияет на места размножения находящегося под угрозой исчезновения каспийского тюленя, а исчезновение обширного шельфа еще больше лишит Каспийское море мелководных местообитаний, которые являются основными источниками пищи для рыбы и мигрирующих птиц, а также служат нерестилищами для осетровых, которые уже находятся под угрозой исчезновения.
Экологи сходятся во мнении, что больше всего на обмеление водоема влияют изменение климата и деятельность человека.
- Каспийское море является закрытым внутренним водоемом и находится в регионе с очень сложной гидрологической ситуацией. Оно подвержено изменениям уровня воды в результате взаимодействия различных факторов, включая климатические изменения, паводки, сезонные колебания и человеческую деятельность, включая водоотбор для промышленных и сельскохозяйственных нужд, изменения в водных режимах рек, — рассказал Кирилл Осин.
По словам Тимура Елеусизова, за последние годы сильно обмелели впадающие в Каспий реки — Волга и Жайык (Урал). Именно они приносили в море значительный объем воды: порядка 80-85 процентов стока воды поступало из Волги и около 10-15 процентов — из реки Жайык (Урал). Кроме того, эксперт убежден, что проблема усугубляется активной деятельностью компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой нефти в регионе.
Что же касается возможности остановить процесс обмеления, то в этом вопросе мнения экспертов расходятся. Одни считают, что при должном внимании к проблеме и в условиях более бережного использования водных ресурсов изменить положение дел возможно, другие убеждены, что процесс необратим.
- Остановить обмеление возможно, если мы прямо сейчас будем сокращать объем использования воды в приточных реках, которые впадают в Каспий. Иначе мы потеряем все водоемы, как это произошло с Аральским морем и происходит с озером Балхаш — приток воды в Балхаш сократился на сегодняшний день примерно на 60 процентов, — сказал Тимур Елеусизов.
Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Институт водных проблем РАН Михаил Болгов ранее комментировал проблему обмеления Каспия в СМИ. По его словам, мер по регулированию уровня моря практически нет. Ученый видит потенциальное решение проблемы в перекрытии пролива, который соединяет Кара-Богаз-Гол с морем и спуске водохранилищ в бассейне Каспия для уменьшения потери на испарение. Но на такие меры, по его словам, не пойдет ни одна прикаспийская страна.
Несмотря на то, что влиять на глобальные процессы сложно, к ним нужно готовиться и адаптироваться, считает Кирилл Осин.
- Необходимо готовить меры и планы адаптации к изменению климата, но у нас в стране только говорят об этом, но ничего серьезного не принимается. Кроме того, нужно заниматься восстановлением рек. Главные артерии Каспия, Волга и Жайык (Урал), сегодня не несут того объема воды, что раньше. Во-первых, реки не добирают воду естественным путем, во-вторых, влияет антропогенный фактор, в-третьих, пропускную способность рек снижает заиливание русел, — отметил эксперт.
Кирилл Осин полагает, что нерациональное использование воды, зарегулированность рек на территории России и в Казахстане — еще одна проблема, которую нужно решать в трансграничном формате.
Вода — новое золото
В 1979 году в Каспийском море была зафиксирована отметка уровня воды минус 29 метров по Балтийской системе, долгое время считавшаяся самой низкой. Но в 2006 году начался процесс обмеления, в результате которого уровень воды достиг отметки минус 28,6 м. Об этом Orda.kz рассказал директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.
Также он отметил, что, согласно некоторым отчётам, за последние десятилетия уровень Каспийского моря снизился примерно на 3-4 метра.
По данным Казгидромета, с 13 по 18 июля этого года уровень казахстанской части Каспийского моря достиг отметки минус 28,53 м, с колебаниями 28,31-28,86 м.
Согласно исследованию немецких и голландских ученых, которое было опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment, к 2100 году Каспий обмелеет еще на 9-18 м, что вызовет экологические проблемы, а также повлияет на экономическую и политическую стабильность региона.
Согласно этим прогнозам, снижение уровня Каспийского моря в двадцать первом веке будет примерно в два раза больше, чем оценки, основанные на более ранних климатических моделях.
По словам эколога, руководителя общественного объединения «Kaz Eco Patrol» и депутата маслихата города Алматы VIII созыва Тимура Елеусизова, серьезные экологические, экономические и политические проблемы могут ждать Казахстан уже в ближайшие десять лет.
- В ближайшие 10 лет уровень воды в Каспийском море будет снижаться. Это приведет к экологическому бедствию региона. Если не пытаться остановить обмеление, наша страна станет зависеть от водного потенциала соседей. Не исключено и переселение казахстанцев с прикаспийских территорий, так как люди всегда стремятся к водоёмам, — считает эксперт.
В первую очередь пострадает город Актау, для которого море является единственным источником питьевой воды после опреснения, считает Кирилл Осин. По его словам, снижение уровня воды в Каспии уже доставляет немало хлопот. Так, зимой этого года из-за низкого уровня воды и отсутствия дноуглубительных работ замерзал водозаборный канал, а летом, вода, которую забирают на опреснение, имела повышенную температуру. Это, по словам инженеров ТОО «МАЭК», также влияет на технологический процесс опреснения.
- Также Актау – это единственные морские ворота, и стремительное снижение уровня воды может в перспективе оказать влияние на работу морского порта Актау и порта Курык. Кроме того, месторождение «Кашаган» в северном мелководном Каспии больше всего сегодня испытывает давление из-за снижение уровня моря. Возникают сложности с доставкой персонала и грузов на острова, и, конечно, вопросы экологической безопасности. В случае нештатных ситуаций в связи с низким уровнем моря возникнет проблема для передвижения судов, — отметил эксперт.
А — регионы, пострадавшие от сильного высыхания, согласно прогнозу на 2080-2099 годы. В — влияние прогнозов уровня Каспийского моря в -9, -18 м (красные регионы засыхают). С — находящийся под угрозой исчезновения каспийский тюлень // Фото: nature.com
При этом судоходство пострадает не только внутри, но и за пределами Каспийского моря (так как оно соединено с Мировым океаном Волго-Балтийским водным путем и Волго-Донским каналом), считают ученые из университета Бремена. Это, в свою очередь, будет иметь последствия для морской торговли и морского доступа, что в последствии может привести к росту международной политической напряженности из-за перераспределения ресурсов и увеличения количества регионов, испытывающих нехватку воды.
Кроме того, прогнозируемое снижение уровня Каспия серьезно повлияет на уникальную экосистему региона. Ученые из Университета Бремена сообщают, что сокращение площади морского льда зимой повлияет на места размножения находящегося под угрозой исчезновения каспийского тюленя, а исчезновение обширного шельфа еще больше лишит Каспийское море мелководных местообитаний, которые являются основными источниками пищи для рыбы и мигрирующих птиц, а также служат нерестилищами для осетровых, которые уже находятся под угрозой исчезновения.
Как остановить катастрофу
Экологи сходятся во мнении, что больше всего на обмеление водоема влияют изменение климата и деятельность человека.
- Каспийское море является закрытым внутренним водоемом и находится в регионе с очень сложной гидрологической ситуацией. Оно подвержено изменениям уровня воды в результате взаимодействия различных факторов, включая климатические изменения, паводки, сезонные колебания и человеческую деятельность, включая водоотбор для промышленных и сельскохозяйственных нужд, изменения в водных режимах рек, — рассказал Кирилл Осин.
Дельта Волги и Каспийское море // Фото: earthobservatory.nasa.gov
По словам Тимура Елеусизова, за последние годы сильно обмелели впадающие в Каспий реки — Волга и Жайык (Урал). Именно они приносили в море значительный объем воды: порядка 80-85 процентов стока воды поступало из Волги и около 10-15 процентов — из реки Жайык (Урал). Кроме того, эксперт убежден, что проблема усугубляется активной деятельностью компаний, которые занимаются добычей и транспортировкой нефти в регионе.
Что же касается возможности остановить процесс обмеления, то в этом вопросе мнения экспертов расходятся. Одни считают, что при должном внимании к проблеме и в условиях более бережного использования водных ресурсов изменить положение дел возможно, другие убеждены, что процесс необратим.
- Остановить обмеление возможно, если мы прямо сейчас будем сокращать объем использования воды в приточных реках, которые впадают в Каспий. Иначе мы потеряем все водоемы, как это произошло с Аральским морем и происходит с озером Балхаш — приток воды в Балхаш сократился на сегодняшний день примерно на 60 процентов, — сказал Тимур Елеусизов.
Заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Институт водных проблем РАН Михаил Болгов ранее комментировал проблему обмеления Каспия в СМИ. По его словам, мер по регулированию уровня моря практически нет. Ученый видит потенциальное решение проблемы в перекрытии пролива, который соединяет Кара-Богаз-Гол с морем и спуске водохранилищ в бассейне Каспия для уменьшения потери на испарение. Но на такие меры, по его словам, не пойдет ни одна прикаспийская страна.
Обзор залива Кара-Богаз-Гол // Фото: earthobservatory.nasa.gov
Несмотря на то, что влиять на глобальные процессы сложно, к ним нужно готовиться и адаптироваться, считает Кирилл Осин.
- Необходимо готовить меры и планы адаптации к изменению климата, но у нас в стране только говорят об этом, но ничего серьезного не принимается. Кроме того, нужно заниматься восстановлением рек. Главные артерии Каспия, Волга и Жайык (Урал), сегодня не несут того объема воды, что раньше. Во-первых, реки не добирают воду естественным путем, во-вторых, влияет антропогенный фактор, в-третьих, пропускную способность рек снижает заиливание русел, — отметил эксперт.
Кирилл Осин полагает, что нерациональное использование воды, зарегулированность рек на территории России и в Казахстане — еще одна проблема, которую нужно решать в трансграничном формате.