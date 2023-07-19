Каспий — новый Арал. К чему приведёт обмеление?

Вода — новое золото

А — регионы, пострадавшие от сильного высыхания, согласно прогнозу на 2080-2099 годы. В — влияние прогнозов уровня Каспийского моря в -9, -18 м (красные регионы засыхают). С — находящийся под угрозой исчезновения каспийский тюлень // Фото: nature.com