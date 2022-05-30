Обмелевший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полета

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Житель Актау Нуркен Тажибай запечатлел на камеру обмелевший Каспий в районе Сартас в Тупкараганском районе.
Со слов Нуркена, видео он снимал вчера, 29 мая.
Со слов Нуркена, видео он снимал вчера, 29 мая.
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Понедельник, 30 Мая
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Комментарии ( 3 )
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