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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 1087

Масштабы обмеления Каспийского моря показал блогер из Актау

На кадрах видео, снятого блогером Азаматом Сарсенбаевым из Актау, показан масштаб обмеления Каспийского моря в районе месторождения Каламкас.

Кадр видео
Актауский блогер Азамат Сарсенбаев запечатлел на видео уровень обмеления Каспийского моря. Съемку он проводил в январе 2023 года в северной части берега Каспийского моря на полуострове Мангышлак, в районе месторождения Каламкас и Каражанбас.



- В 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря -29,35 (предыдущий рекорд был -29,1 в 1977 году). В 1979 году началось строительство 33-километровой защитной дамбы в районе месторождения Каламкас. В период её строительства морские воды дважды обрушивались на незавершённую дамбу, размывая ее и затапливая весь нефтепромысел. Иронично, но в настоящий момент 33-х километровая водозащитная дамба осталась как напоминанием о том, что здесь когда-то была вода (вода ушла отсюда минимум на 4 километра), где обитали рыбы и тюлени. Многие говорят, что в 1977 году уровень моря был ещё ниже -29.01. Прогноз на 2023 год - средний уровня моря ожидается около отметки минус 28,87м, с колебаниями от минус 28,65м до 29,35м (абсолютный рекорд), - рассказал блогер.

Напомним, обмеление моря на актауском побережье запечатлели в фотоистории «Каспий моего детства... И как жить в Актау без моря».



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Комментарии ( 3 )

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  • babe
  • K_e_k_s
 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:19

- В 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря.

Самое "интересное" в этом посту!,фото с кучей браконьерских лодок на мели в начале, и куда, смотрят природоохранители?...
Или эти лодки нужны для "технологического процесса"- при добычи нефти...

Все мы ходим под богом.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:00
Поидее надо бы использовать это явление для очистки берега от мусора. Ведь там много оголилось бетонных плит, арматуры и прочего мусора. Да и пока удобное время для постройки и ремонта всяких пирсов и тп.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 10:24
Очень много новостей и сюжетов по этому поводу в последнее время. И самое главное что беспокоит в этой ситуации, чтобы Акимат не распродал эти обмелевшие участки как в черте города так и за городом. Когда нибудь море вернётся. А от Акимата всё что угодно можно ожидать.
 
 

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