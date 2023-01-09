Масштабы обмеления Каспийского моря показал блогер из Актау

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Актауский блогер Азамат Сарсенбаев запечатлел на видео уровень обмеления Каспийского моря. Съемку он проводил в январе 2023 года в северной части берега Каспийского моря на полуострове Мангышлак, в районе месторождения Каламкас и Каражанбас.
- В 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря -29,35 (предыдущий рекорд был -29,1 в 1977 году). В 1979 году началось строительство 33-километровой защитной дамбы в районе месторождения Каламкас. В период её строительства морские воды дважды обрушивались на незавершённую дамбу, размывая ее и затапливая весь нефтепромысел. Иронично, но в настоящий момент 33-х километровая водозащитная дамба осталась как напоминанием о том, что здесь когда-то была вода (вода ушла отсюда минимум на 4 километра), где обитали рыбы и тюлени. Многие говорят, что в 1977 году уровень моря был ещё ниже -29.01. Прогноз на 2023 год - средний уровня моря ожидается около отметки минус 28,87м, с колебаниями от минус 28,65м до 29,35м (абсолютный рекорд), - рассказал блогер.
Напомним, обмеление моря на актауском побережье запечатлели в фотоистории «Каспий моего детства... И как жить в Актау без моря».
- В 2023 году ожидается рекордное обмеление Каспийского моря -29,35 (предыдущий рекорд был -29,1 в 1977 году). В 1979 году началось строительство 33-километровой защитной дамбы в районе месторождения Каламкас. В период её строительства морские воды дважды обрушивались на незавершённую дамбу, размывая ее и затапливая весь нефтепромысел. Иронично, но в настоящий момент 33-х километровая водозащитная дамба осталась как напоминанием о том, что здесь когда-то была вода (вода ушла отсюда минимум на 4 километра), где обитали рыбы и тюлени. Многие говорят, что в 1977 году уровень моря был ещё ниже -29.01. Прогноз на 2023 год - средний уровня моря ожидается около отметки минус 28,87м, с колебаниями от минус 28,65м до 29,35м (абсолютный рекорд), - рассказал блогер.
Напомним, обмеление моря на актауском побережье запечатлели в фотоистории «Каспий моего детства... И как жить в Актау без моря».