Каспий моего детства... И как жить в Актау без моря?

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- В качестве причин обмеления моря можно назвать верификацию водно-балансовых характеристик как самого Каспийского моря, так и его бассейна. Изменение климата в этом бассейне приводит к уменьшению стока, а другая причина - антропогенное влияние. Потому как основные реки, питающие Каспий, это Волга, Жайык (Урал), Кавказские реки, все зарегулированы. В Каспий впадает более 150 рек, но только две главные артерии - это Волга и Жайык, которые сегодня значительно деградируют - на них построено много крупных водохранилищ, ведется интенсивная хозяйственная деятельность. Наличие водохранилищ сезонного наполнения приводит к уменьшению поверхностного притока в море, и, как следствие, это ведет к обмелению. Кроме того, из-за изменения климата увеличилось испарение, что также влияет на уменьшение притока, - говорит эколог.

- Поколение 30-40-летних не помнят и не знают, что уровень Каспия уже был значительно ниже современной отметки даже с учетом его обмеления сейчас, - отметил специалист.

- Оценивая перспективу повторения судьбы Аральского моря для Каспия, необходимо отметить, что, безусловно, падение уровня моря вызывает тревогу, но «критическая» отметка не пройдена. Если посмотреть исторические свидетельства уровня моря, то за 200 лет оно было в три раза меньше современного уровня и часть Великого Шелкового Пути шла по дну современного моря и были времена, когда уровень моря был таким, что Атырау и Актау были когда-то его дном. Другой вопрос в том, как Каспий будет вести себя в современных реалиях глобального изменения климата. Жарких дней становится больше, количество осадков уменьшается. Испарение моря становится более активным, а за счет ограниченных осадков море не добирает потерь испарения. Второе - это реки. Они деградируют сегодня как никогда, уровень их загрязнения и, конечно же, истощение. Нерациональное использование водных ресурсов приводит к их обмелению. Забор воды на нужды промышленности, на сельское хозяйство, строительство дамб и водохранилищ, отвод воды как у нас, так и на территории других стран. Итог - воды в реках все меньше и меньше. В этих условиях необходимо трансграничное сотрудничество по рациональному использованию водных ресурсов, восстановлению русел и восполнение рек. Таким образом, падение уровня Каспия на сегодня, безусловно, одна из наиболее актуальных социально-экологических проблем для жителей прибрежных районов стран Каспийского моря. В этой связи требуются общие усилия всех прикаспийских государств, направленные на нивелирование негативного влияния данных природных процессов, - делится Кирилл Осин.

- Из-за обмеления с 2019 года отмечается, что привычные места для лежбищ тюлени больше не используют. В частности, тюленей несколько лет нет на «Тюленьих островах» и «Кендерлинской косе». Они находят новые места для лежбищ. Поэтому изучение тюленей, путей миграции, нагула очень важно. В этой части помогает чипирование, и работы в этом направлении необходимо проводить более интенсивно. Для восстановления численности тюленей, которых по последним данным чуть более 300 тысяч, необходимо ускорить создание особо-охраняемой территории в северном Каспии с более строгими требованиями к любой хозяйственной деятельности и движению судов в этой части моря.

Что ожидать в дальнейшем?

- Массу трудностей с понижением уровня моря будут испытывать морские порты. Если подходные каналы начнут мелеть, то осушатся причалы. Возникнут трудности и со строительством прибрежных сооружений. Впереди, к сожалению, нас ждет дефицит питьевой воды не только в Мангистау, но и в стране, и в мире. К 2050 году 40 процентов население планеты будет испытывать дефицит пресной воды, до одного миллиарда человек могут стать климатическими беженцами, и вполне вероятны конфликты из-за питьевой воды. Примеры их мы уже видим, в том числе и в Центральной Азии, - подытожил Кирилл Осин.

Я был еще ребенком, когда в конце 90-х годов мы с семьей переехали из Северного Казахстана в славный тогда еще город Шевченко. Увидев первый раз в жизни Каспий, он показался мне необъятным океаном. Летом мы с родителями часто спускались к набережной 7 микрорайона, где был хороший пляж. Народу было битком, прямо как на курорте в Сочи. Позже мы познакомились с «Солдатским пляжем», и рядом с ним был пляж «Манила». А море так и манило, и его было так много...По сути вся береговая зона в городе с 1 по 15 микрорайоны была полна отдыхающими. Кстати, загородные базы отдыха, такие как, к примеру, известная «Ивушка», мы посещали крайне редко, потому что прекрасно отдыхали и в городе. Что удивительно, на пляжах было намного чище, чем стало со временем. Но это уже другая тема.Не так давно большинство людей, как и я, ужаснулись происходящим с нашим Каспием. Вода не просто ушла об берега, она убежала, как будто бы от страха. Уровень моря, можно сказать, катастрофически понизился.Посмотрите, как летом опустели пляжи в городской черте. Казалось бы, прошло буквально несколько лет, и от воды остался лишь только след…[/center]У кого есть личный автотранспорт, едут на море за город отдыхать «дикарями» или же на платные базы отдыха и пляжи. Ну, а кто без машины, остаются ютиться на забитом до отвала «Солдатском пляже», где нужно пройти по колено, как минимум, метров 100, чтобы более-менее окунуться и поплавать.Смотришь сейчас на Каспий и хочется верить, что все вернется, и море опять будет плескаться у самого края города, как это было в моём далеком детстве.На эту тему высказался руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин.Основной причиной колебаний уровня воды в Каспии можно назвать климат бассейна моря, а также влияние элементов его водного баланса, то есть, питающих его рек, количества выпадающих осадков и испарения. На показатель уровня воды в море влияют и тектонические процессы.Согласно международным климатическим моделям, в прогнозировании режима осадков в Каспийском бассейне достаточно неопределенности и расхождений. По этой причине в настоящее время невозможно высказать научно обоснованное мнение об уровне Каспия в будущем. Процесс снижения уровня Каспийского моря, наблюдаемый в настоящее время, продолжается с 1995 года.По его словам, 40 лет назад, напротив, была другая история. По рассказам старожил, жители, к примеру, 14 микрорайона переживали, что их дома будут подтоплены, потому что в те времена море стремительно поднималось и часть объектов современного Актау была подтоплена (первая дорога к базам отдыха сегодня все еще под водой, парк развлечений в 1 микрорайоне был демонтирован).Что касается влияния и воздействия на биоразнообразие моря, то изменение уровня воды конечно же влияет и на его жителей, в частности, на тюленей.Стоит отметить, что в этом году наблюдается массовая гибель тюленей и рыбы в нашем регионе.Это риторический вопрос, как считает эколог, на который нет однозначного ответа.Вопросов уйма, но все же давайте надеяться, что понижение уровня сменится его повышением. И будем верить, что то, что сейчас происходит - просто запланированный естественный период в природе. А мы сами станем бережнее относиться к морю, как к бесценному и очень хрупкому богатству, и его волны по-прежнему будут плескаться у наших ног, и Каспий не станет печальным воспоминанием на пожелтевших фотографиях.