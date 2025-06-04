Применяли насилие и требовали деньги: в Актау задержали вымогателей

Правоохранители задержали двух подозреваемых в вымогательстве, сообщает Lada.kz.
По информации департамента полиции Мангистауской области, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве.
По данным следствия, в мае текущего года подозреваемые с применением физического насилия пытались получить с местного жителя 250 000 тенге, ссылаясь на якобы неуплаченный долг за аренду автомобиля.
На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Обоих мужчин водворили в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
Подозреваемым грозит до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в прошлом месяце в Актау были задержаны трое местных жителей, подозреваемых в ряде тяжких преступлений.
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