Применяли насилие и требовали деньги: в Актау задержали вымогателей

Правоохранители задержали двух подозреваемых в вымогательстве, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

По информации департамента полиции Мангистауской области, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве.

По данным следствия, в мае текущего года подозреваемые с применением физического насилия пытались получить с местного жителя 250 000 тенге, ссылаясь на якобы неуплаченный долг за аренду автомобиля.

На основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Обоих мужчин водворили в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемым грозит до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом месяце в Актау были задержаны трое местных жителей, подозреваемых в ряде тяжких преступлений.