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14.07.2026, 17:40

Пять за четырех – в Актау вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Происшествия 0 3 610 Ольга Максимова

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор водителю, признанному виновным в дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизни четырех человек. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, передает Lada.kz.

Фото предоставлено судом
Фото предоставлено судом

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Как установил суд, в начале июня 2026 года подсудимый, управляя автомобилем Toyota Camry, двигался по автодороге Актау – Бейнеу. На участке 424/362 километра он не снизил скорость до безопасного уровня и не принял необходимых мер для предотвращения опасной ситуации. В результате легковой автомобиль столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком КамАЗ.

От полученных в аварии тяжелых травм четверо пассажиров Toyota Camry скончались на месте происшествия.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимого была полностью подтверждена его признательными показаниями, материалами следствия, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.

Государственный обвинитель просил назначить мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и попросил прощения у родственников погибших. Потерпевшие сообщили суду, что простили обвиняемого, не имеют к нему материальных и моральных претензий и просили назначить более мягкое наказание.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, искреннее раскаяние, наличие у подсудимого инвалидности II группы, а также отсутствие исковых требований со стороны потерпевших. Отягчающих установлено не было.

Приговором суда мужчина признан виновным по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

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