Два человека погибли в ДТП с лошадью на трассе Бейнеу – Актау

ДТП, в ходе которого погибли два человека, произошло на трассе Бейнеу – Шетпе – Актау. Комментарий по трагическому инциденту Lada.kz предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев

По информации полиции, 26 октября около 07:30 часов в дежурную часть поступило сообщение о ДТП на трассе Бейнеу – Шетпе – Актау.

Как было установлено, водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на лошадь. Следовавший за ним автомобиль Nissan Teana по инерции также столкнулся с животным.

В результате аварии два пассажира автомобиля Mercedes-Benz скончались от полученных травм, несовместимых с жизнью.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в ведомстве.

Напомним, в этот же день автомобиль марки Lada Largus столкнулся с верблюдом вблизи села Батыр Мунайлинского района. Обошлось без пострадавших. Стражи порядка установили владельца животного и привлекли его к ответственности.

Кроме того, в ночь на 25 октября смертельное ДТП произошло на дороге в районе отеля «Rixos». Мотоциклист сбил лошадь, внезапно выбежавшую на дорогу. Животное и водитель скончались.

На минувшей неделе, 20 октября, на трассе Шетпе – Актау автобус Yutong при движении столкнулся с выскочившим на проезжую часть верблюдом. В салоне находилось 23 пассажира, никто из них не пострадал.