В Мангистау автомобиль столкнулся с верблюдом

Столкновение автомобиля марки Lada Largus с верблюдом произошло примерно в 23:00 часов 26 октября.

Как рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел на дороге вблизи села Батыр в Мунайлинском районе.

Автомобиль марки Lada Largus при движении столкнулся с выскочившим на дорогу верблюдом. Водитель не пострадал. Сотрудники полиции установили владельца животного и привлекли его к ответственности, - сообщили в полиции.

В отношении владельца верблюда составлен протокол по статье 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных). Ему грозит штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, или 11 796 тенге.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на дороге в районе отеля «Rixos» в ночь на 25 октября. Мотоциклист столкнулся с лошадью, внезапно выбежавшей на дорогу. В результате удара животное погибло на месте, а сам водитель получил смертельные травмы.