27.10.2025, 09:33

В Мангистау автомобиль столкнулся с верблюдом

Происшествия 0 2 771 Лиана Рязанцева

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 октября. Хозяина верблюда привлекли к ответственности, передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Столкновение автомобиля марки Lada Largus с верблюдом произошло примерно в 23:00 часов 26 октября.

Как рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент произошел на дороге вблизи села Батыр в Мунайлинском районе.

Автомобиль марки Lada Largus при движении столкнулся с выскочившим на дорогу верблюдом. Водитель не пострадал. Сотрудники полиции установили владельца животного и привлекли его к ответственности, - сообщили в полиции.

В отношении владельца верблюда составлен протокол по статье 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных). Ему грозит штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, или 11 796 тенге.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на дороге в районе отеля «Rixos» в ночь на 25 октября. Мотоциклист столкнулся с лошадью, внезапно выбежавшей на дорогу. В результате удара животное погибло на месте, а сам водитель получил смертельные травмы.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"В отношении владельца верблюда составлен протокол по статье 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных). Ему грозит штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, или 11 796 тенге"------Хе-хе! 11 тыщ! Напугали! Если уплатит в течении недели то ещё получит скидку 50% ! Вот поэтому они ничего не боятся! Сделайте уголовное наказание! За то что без бирок или чипа-----3 года! За ДТП без смерти----5 лет! За ДТП со смертью водителя-----10 лет! Наведите уже порядок на дорогах! Сколько ещё нужно смертей? Или депутаты, акимы, чиновники, законодатели и их родственники бессмертны на дорогах?
27.10.2025, 05:04
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

