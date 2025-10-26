Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау

Қазақ тіліне аудару

Смертельное ДТП произошло на дороге в районе отеля «Rixos» в ночь на 25 октября, сообщает Lada.kz .

Фото очевидцев, улучшенное с помощью ИИ

Как удалось выяснить из достоверных источников, мотоциклист 2001 года рождения столкнулся с лошадью, внезапно выбежавшей на дорогу. В результате удара животное погибло на месте, а сам водитель получил смертельные травмы.

По словам прибывших на место происшествия мотоциклистов, на приборной панели транспортного средства зафиксировано около 8000 оборотов - молодой человек двигался на шестой передаче.

Автомобилисты не раз поднимали вопрос безопасности на дороге, ведущей к базам отдыха. По словам водителей, трасса не оборудована отбойниками, а вдоль обочин часто можно увидеть свободно пасущийся скот, который беспрепятственно выходит на проезжую часть.

Отсутствие светоотражающих лент или предупреждающих знаков на животных делает их практически невидимыми для водителей в темное время суток, что нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Автовладельцы и мотоциклисты призывают местные власти и владельцев скота принять меры для повышения безопасности на трассах. По их мнению, необходимо установить предупреждающие знаки, а также оснастить животных светоотражающими элементами, чтобы предотвратить новые аварийные случаи и защитить жизни людей.

Редакция Lada.kz выражает искренние соболезнования семье погибшего.

