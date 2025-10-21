В Мангистау автобус столкнулся с верблюдом

Қазақ тіліне аудару

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и верблюда произошло в вечернее время. В отношении водителя и хозяина верблюда были составлены административные протоколы, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото Shutterstock

Как рассказали в департаменте полиции Мангистауской области, инцидент зафиксирован 20 октября около 19:40 часов на трассе Шетпе-Актау. Автобус Yutong при движении столкнулся с выскочившим на дорогу верблюдом. От удара на лобовом стекле образовалась большая вмятина. В салоне находилось 23 пассажира, никто из них не пострадал.

В отношении водителя автобуса был составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества), а в отношении владельца животного – 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных).