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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 674

Бродячий скот на дорогах Актау: что делать?

Безнадзорно пасущиеся и разгуливающие по проезжей части животные стали одной из нерешаемых проблем в нашем городе.

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Местные жители утверждают, что никаких мер в отношении бродячего скота не принимаются. Верблюды, лошади, коровы беспрепятственно передвигаются по дорогам как в дневное, так и в ночное время.
Бродячий скот на дорогах Актау: что делать?


В городской администрации с данным вопросом нам рекомендовали обратиться в областное управление ветеринарии. Там сообщили, что как раз таки городские и районные акиматы должны определять организацию мест для временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных и места их сбора.

Бродячий скот на дорогах Актау: что делать?


Для решения проблем с разгуливающим по автодорогам животным остается обращаться в полицию по телефону 102. Стражи порядка загоняют скот в места для временного содержания до выявления владельца, которому грозит штраф в размере трех МРП (11 076 тенге) согласно статье 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных).

Бродячий скот на дорогах Актау: что делать?



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Комментарии ( 4 )

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  • Vohazab
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 Космос (Посетители) Сегодня, 11:01
Бродячий скот на дорогах Актау: что делать?

Что значит "Что делать"? Чипировать! Принудительно в обязательном порядке. Нечипированный, отловленный на дорогах или в городе, скот изымать как бесхозный и на убой. На "чипированный" на хозяина протокол.
Через пару недель порядок будет!
К тому же учет скотины для налоговой базы.
С Барсиками и Шариками, которые людей на дорогах не убивают в ДТП, быстро придумали учёт, а тут почему "тупим"?
 
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  • sakura.68
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 10:17
3 МРП за угрозу жизни и здоровью граждан - сильно!!!
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 10:03
Надо не 3 МРП, а 33 как минимум штраф делать. Им выгодно чтобы за 3 МРП кто-то собрал их скотину.. экономия на пастухах. Помимо бродячих по дорогам прошу обратить внимание на табуны которые опять в городе гуляют!

всё вижу
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 09:59
Еще раз убеждаюсь в том что "особи" в городской администрации не зарабатывают, а получают наши с вами деньги! Не хочет владелец скота организовывать выпас, увидели без надзора! все на убой, есть не мало нуждающихся в мясной продукции: детский дом, дду, субпродукты от разделки мяса в питомники для животных вот и всё!
 
 

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