Бродячий скот на дорогах Актау: что делать?

Местные жители утверждают, что никаких мер в отношении бродячего скота не принимаются. Верблюды, лошади, коровы беспрепятственно передвигаются по дорогам как в дневное, так и в ночное время.В городской администрации с данным вопросом нам рекомендовали обратиться в областное управление ветеринарии. Там сообщили, что как раз таки городские и районные акиматы должны определять организацию мест для временного содержания безнадзорных сельскохозяйственных животных и места их сбора.Для решения проблем с разгуливающим по автодорогам животным остается обращаться в полицию по телефону 102. Стражи порядка загоняют скот в места для временного содержания до выявления владельца, которому грозит штраф в размере трех МРП (11 076 тенге) согласно статье 408 КоАП РК (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных).