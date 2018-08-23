В Актау оштрафовали директора компании за нецензурную брань на работе

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, - наказывается штрафом в размере до 100 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.



2. То же деяние, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, - наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.



Из материалов дела следует, что 49-летний гражданин республики Азербайджан, являясь директором актауской компании, проходя возле территории цеха, увидел, как несколько целлофановых мешков вылетели за изгородь. После чего, в присутствии рабочих завода, накричал на мастера цеха, оскорбляя его грубой нецензурной бранью.В свою очередь, мастер цеха пытался объяснить директору компании, что на улице сильный ветер и поэтому пустые мешки разлетелись, и к концу работы их соберут.Подсудимый А., угрожая мастеру цеха увольнением, сказал: «Я тебя вышвырну с завода, вон отсюда, пошел на х...», следом кричал и другие нецензурные слова.В этот же день пострадавшему после таких оскорблений и унижений его достоинства стало плохо. У него поднялось давление, начала кружиться голова, что стало причиной обращения к врачам в городскую поликлинику и открытием больничного листа.- Мы были в шоке услышать такое в адрес нашего 72-летнего коллеги. В тот день ему стало плохо и его увезли домой. После он заболел и не вышел на работу. Директор тогда говорил разные нецензурные слова в адрес пострадавшего, но это повторять в суде даже стыдно. Такое у нас произошло впервые. При других директорах такого никогда не было. Всегда все друг к другу относились с уважением, - рассказали свидетели в суде.Приговором Актауского городского суда подсудимый А. признан виновным.- Таким образом, подсудимый А. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 131 УК РК, как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. На основании статьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателя на общую сумму 60 125 тенге, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.Приговор не вступил в законную силу.