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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 1172

В Актау оштрафовали директора компании за нецензурную брань на работе

Нецензурная брань на рабочем месте обернулась для директора одной из актауских компаний штрафом. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото Oboi.ws
Из материалов дела следует, что 49-летний гражданин республики Азербайджан, являясь директором актауской компании, проходя возле территории цеха, увидел, как несколько целлофановых мешков вылетели за изгородь. После чего, в присутствии рабочих завода, накричал на мастера цеха, оскорбляя его грубой нецензурной бранью.

В свою очередь, мастер цеха пытался объяснить директору компании, что на улице сильный ветер и поэтому пустые мешки разлетелись, и к концу работы их соберут.

Подсудимый А., угрожая мастеру цеха увольнением, сказал: «Я тебя вышвырну с завода, вон отсюда, пошел на х...», следом кричал и другие нецензурные слова.

В этот же день пострадавшему после таких оскорблений и унижений его достоинства стало плохо. У него поднялось давление, начала кружиться голова, что стало причиной обращения к врачам в городскую поликлинику и открытием больничного листа.

- Мы были в шоке услышать такое в адрес нашего 72-летнего коллеги. В тот день ему стало плохо и его увезли домой. После он заболел и не вышел на работу. Директор тогда говорил разные нецензурные слова в адрес пострадавшего, но это повторять в суде даже стыдно. Такое у нас произошло впервые. При других директорах такого никогда не было. Всегда все друг к другу относились с уважением, - рассказали свидетели в суде.

Приговором Актауского городского суда подсудимый А. признан виновным.

- Таким образом, подсудимый А. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 131 УК РК, как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. На основании статьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 месячных расчетных показателя на общую сумму 60 125 тенге, - сообщили в пресс-службе суда Мангистауской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Статья 131 УК РК. Оскорбление.

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Комментарии ( 5 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 15:57
Было время, когда за нецензурную брань в общественном месте, человека на год сажали.
Тут видимо хорошо поработали адвокаты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ddd888
  • shurik_kz11
  • Gurabaz
  • Иван
  • Зима
 Армани (Посетители) Сегодня, 15:29
Напишите ФИО этого директора и наименование компании. Хоть знать будем кого наказали. Если нет данных зачем такой материал выкладывать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ddd888
  • OpOp
  • Gurabaz
 Ирон (Посетители) Сегодня, 15:01
Никакого уважения к старшему ему 72 года.зачем так унижать.такого директора снимать надо с должности .И снова в школу учиться манерам хорошим .Есть чуток власти значит все совесть и воспитание не нужны

 
-1
  • Ирон
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Dagestan
  • Ну Ну
  • Чупакабра
  • Vladimir_aktau
  • OpOp
  • Gurabaz
 веснушка (Посетители) Сегодня, 14:41
365дней у нас такое,не нравится увольняйтесь,за проходной на ваше место 10 человек стоит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • lefsha_q
  • Чупакабра
  • Vladimir_aktau
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:33
Буду носить теперь диктофон... letsrock
 
 

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