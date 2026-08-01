Жительницу Актау оштрафовали за мат в соцсети

Женщину обвинили в нарушении общественного порядка и спокойствия физических лиц. Об этом сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям, передаёт Lada.kz .

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Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело по ч. 1 ст. 434 КоАП РК за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Как установил суд, женщина в своем аккаунте социальной сети «TikTok» в июле 2026 года опубликовала пост, в котором, реагируя на комментарии подписчицы, демонстрировала части своего тела и использовала нецензурную лексику.

Владелица аккаунта полностью признала свою вину и пояснила, что впредь подобного не повторит.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или привлечение к общественным работам на срок от двадцати до шестидесяти часов либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Постановлением суда К. признана виновной и оштрафована на 86 500 тенге (20 МРП).