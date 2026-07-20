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20.07.2026, 06:39

В Казахстане начали штрафовать за коноплю, которая выросла «сама по себе»

Новости Казахстана 0 1 378

В Павлодарской области сразу два владельца частных участков понесли административную ответственность после того, как проигнорировали предписание полиции уничтожить дикорастущую коноплю. В правоохранительных органах напомнили, что за отказ ликвидировать наркосодержащие растения предусмотрены крупные штрафы, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ирбис ТВ".

Фото: plantarium.ru
Фото: plantarium.ru

Конопля на участке стала причиной административного наказания

В Павлодарской области полицейские привлекли к административной ответственности двух жителей сельской местности, которые не выполнили требования по уничтожению дикорастущей конопли на своих земельных участках.

Первый случай произошел в районе Аққулы. Во дворе местной жительницы сотрудники полиции обнаружили дикорастущую коноплю. Ранее женщине уже выдавали официальное предписание с требованием уничтожить растение, однако оно так и не было исполнено. В результате в отношении хозяйки участка приняли меры административного воздействия.

Самосев не освобождает от ответственности

Аналогичная ситуация произошла в районе Тереңкөл. На участке местного жителя также обнаружили дикорастущую коноплю. Мужчина пояснил, что растение выросло самостоятельно, без его участия. Однако после получения предписания полиции он также не принял мер по его уничтожению.

В итоге владелец участка, как и жительница района Аққулы, был привлечен к административной ответственности.

Полиция выдала уже более ста предписаний

По данным департамента полиции Павлодарской области, с начала проведения профилактических мероприятий владельцам земельных участков уже выдано более 100 предписаний об уничтожении дикорастущей конопли. На сегодняшний день к административной ответственности привлечены 20 человек.

В полиции напомнили, что невыполнение законного предписания об уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений является административным правонарушением. За такое нарушение законодательством предусмотрен штраф в размере от 10 до 100 МРП.

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