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ЛАДА.kz » Власть

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:54

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Экс-акима Мангистау Ералы Тугжанова освободили от должности главы Актюбинской области

Президент освободил Ералы Тугжанов от должности акима Актюбинской области. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Фото из архива lada.kz
Указом Главы государства Тугжанов Ералы Лукпанович освобожден от должности акима Актюбинской области.

Ералы Тугжанов занимал пост акима Мангистауской области с марта 2017 по сентябрь 2019. Затем был председателем Федерации профсоюзов Казахстана, заместителем премьер-министра страны.

Напомним, ранее сообщалось, что в маслихатах четырёх регионов Казахстана 5 сентября пройдут собрания депутатов по вопросу получения согласия на назначение новых акимов. Собрание в маслихате Актюбинской области было назначено на 13:00. Нового акима назначат вместо 60-летнего Ералы Тугжанова.



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