Экс-глава Мангистау Ералы Тугжанов может покинуть пост акима Актюбинской области

Ералы Тугжанов / Фото Informburo.kz
Как сообщает Informburo.kz, в маслихатах четырёх регионов Казахстана сегодня, 5 сентября, пройдут собрания депутатов по вопросу получения согласия на назначение новых акимов.
В Шымкенте собрание депутатов начнётся в 15:00. Ожидается смена акима Мурата Айтенова, который находится на посту почти три года.
В Жамбылской области депутаты соберутся для дачи согласия на назначение акима региона в 11:00. Экс-акима области Нуржана Нуржигитова накануне назначили министром водных ресурсов и ирригации.
В Акмолинской области собрание депутатов назначено на 10:00. Ермек Маржикпаев, ранее возглавлявший регион, на прошлой неделе стал министром туризма и спорта.
Собрание в маслихате Актюбинской области назначено на 13:00. Нового акима назначат вместо 60-летнего Ералы Тугжанова. Тугжанов занимал пост акима Мангистауской области с марта 2017 по сентябрь 2019. Затем был председателем Федерации профсоюзов Казахстана, заместителем премьер-министра страны.
Ранее в социальных сетях обсуждали возможное назначение Нурлана Ногаева премьер-министром. Сам Нурлан Ногаев оставил этот вопрос без комментариев.
В Шымкенте собрание депутатов начнётся в 15:00. Ожидается смена акима Мурата Айтенова, который находится на посту почти три года.
В Жамбылской области депутаты соберутся для дачи согласия на назначение акима региона в 11:00. Экс-акима области Нуржана Нуржигитова накануне назначили министром водных ресурсов и ирригации.
В Акмолинской области собрание депутатов назначено на 10:00. Ермек Маржикпаев, ранее возглавлявший регион, на прошлой неделе стал министром туризма и спорта.
Собрание в маслихате Актюбинской области назначено на 13:00. Нового акима назначат вместо 60-летнего Ералы Тугжанова. Тугжанов занимал пост акима Мангистауской области с марта 2017 по сентябрь 2019. Затем был председателем Федерации профсоюзов Казахстана, заместителем премьер-министра страны.
Ранее в социальных сетях обсуждали возможное назначение Нурлана Ногаева премьер-министром. Сам Нурлан Ногаев оставил этот вопрос без комментариев.