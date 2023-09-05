Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Сентября
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.52 KZT
  • €1 = 496.01 KZT
  • 1 RUB = 4.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 08:42

Просмотров: 553

Экс-глава Мангистау Ералы Тугжанов может покинуть пост акима Актюбинской области

Сегодня, 5 сентября, ожидается назначение новых акимов в четырёх регионах РК, передаёт Informburo.kz.

Ералы Тугжанов / Фото Informburo.kz
Как сообщает Informburo.kz, в маслихатах четырёх регионов Казахстана сегодня, 5 сентября, пройдут собрания депутатов по вопросу получения согласия на назначение новых акимов.

В Шымкенте собрание депутатов начнётся в 15:00. Ожидается смена акима Мурата Айтенова, который находится на посту почти три года.

В Жамбылской области депутаты соберутся для дачи согласия на назначение акима региона в 11:00. Экс-акима области Нуржана Нуржигитова накануне назначили министром водных ресурсов и ирригации.

В Акмолинской области собрание депутатов назначено на 10:00. Ермек Маржикпаев, ранее возглавлявший регион, на прошлой неделе стал министром туризма и спорта.

Собрание в маслихате Актюбинской области назначено на 13:00. Нового акима назначат вместо 60-летнего Ералы Тугжанова. Тугжанов занимал пост акима Мангистауской области с марта 2017 по сентябрь 2019. Затем был председателем Федерации профсоюзов Казахстана, заместителем премьер-министра страны.

Ранее в социальных сетях обсуждали возможное назначение Нурлана Ногаева премьер-министром. Сам Нурлан Ногаев оставил этот вопрос без комментариев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Businessman (Посетители) Сегодня, 09:33
Правоохранительным органам необходимо проверить всю его деятельность за последние годы, особенно в бытность Акимом Мангистауской области. Хотя есть уверенность, что материал на него давно у них готов, нужна только отмашка. Процесс должен быть показательным и открытым, чтобы остальные Акимы усвоили: сколько веревочке не виться...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика