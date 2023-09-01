В социальных сетях обсуждают возможное назначение Нурлана Ногаева премьер-министром

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В социальных сетях и на Yotube-канале «Adal-adam» появилось видео с участием акима Мангистауской области.
За кадром журналист попросила Нурлана Ногаева прокомментировать информацию, распространяемую пабликами в социальных сетях касательно должности премьер-министра РК.
- У этих пабликов и спросите. Без комментариев. В Акорде я часто бываю, - ответил Нурлан Ногаев.
Ранее журналист и создатель YouTube-канала «Обожаю» Асхат Ниязов взял интервью у акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.
За кадром журналист попросила Нурлана Ногаева прокомментировать информацию, распространяемую пабликами в социальных сетях касательно должности премьер-министра РК.
- У этих пабликов и спросите. Без комментариев. В Акорде я часто бываю, - ответил Нурлан Ногаев.
Ранее журналист и создатель YouTube-канала «Обожаю» Асхат Ниязов взял интервью у акима Мангистауской области Нурлана Ногаева.