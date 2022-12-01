Экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов вновь назначен акимом Актюбинской области

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Сегодня, 1 декабря, указом Главы государства Ералы Тугжанов назначен акимом Актюбинской области.
Напомним, Ералы Тугжанов с марта 2017 по сентябрь 2019 года занимал пост акима Мангистауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спустя несколько дней после инаугурации подписал Указ о назначении акимов нескольких областей страны. В пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что о переназначении акима региона пока ничего не известно.
По данным пресс-службы Акорды, сегодня, 1 декабря 2022 года, Указом Главы государства назначены следующие акимы:
- Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен акимом области Жетісу;
- Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области;
- Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкент;
- Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области. Крук Олег Павлович назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области;
- Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области.
- Султангазиев Марат Елеусизович назначен акимом Алматинской области.
Напомним, Ералы Тугжанов с марта 2017 по сентябрь 2019 года занимал пост акима Мангистауской области.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спустя несколько дней после инаугурации подписал Указ о назначении акимов нескольких областей страны. В пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что о переназначении акима региона пока ничего не известно.
По данным пресс-службы Акорды, сегодня, 1 декабря 2022 года, Указом Главы государства назначены следующие акимы:
- Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен акимом области Жетісу;
- Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области;
- Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкент;
- Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области. Крук Олег Павлович назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области;
- Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области.
- Султангазиев Марат Елеусизович назначен акимом Алматинской области.
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