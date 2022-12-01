Будут ли переназначать акима Мангистауской области?

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По данным пресс-службы Акорды, сегодня 1 декабря 2022 года указом Главы государства назначены следующие акимы:
- Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен акимом области Жетісу;
- Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области;
- Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкента;
- Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области. Крук Олег Павлович назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области;
- Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области.
- Султангазиев Марат Елеусизович назначен акимом Алматинской области.
В пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что о переназначении действующего акима региона пока ничего не известно.
Напомним, 26 ноября во Дворце независимости в Астане Касым-Жомарт Токаев был приведен к присяге в качестве президента Казахстана.
- Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен акимом области Жетісу;
- Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области;
- Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкента;
- Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области. Крук Олег Павлович назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области;
- Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области.
- Султангазиев Марат Елеусизович назначен акимом Алматинской области.
В пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что о переназначении действующего акима региона пока ничего не известно.
Напомним, 26 ноября во Дворце независимости в Астане Касым-Жомарт Токаев был приведен к присяге в качестве президента Казахстана.
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