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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 32

Будут ли переназначать акима Мангистауской области?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спустя несколько дней после инаугурации подписал указ о назначении акимов нескольких областей страны. В пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что о переназначении акима региона пока ничего не известно.

Фото из архива
По данным пресс-службы Акорды, сегодня 1 декабря 2022 года указом Главы государства назначены следующие акимы:

- Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен акимом области Жетісу;
- Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области;
- Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкента;
- Скаков Абылкаир Бактыбаевич освобожден от должности акима Павлодарской области. Крук Олег Павлович назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области;
- Сапаров Айдарбек Сейпеллович назначен акимом Северо-Казахстанской области.
- Султангазиев Марат Елеусизович назначен акимом Алматинской области.

В пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что о переназначении действующего акима региона пока ничего не известно.

Напомним, 26 ноября во Дворце независимости в Астане Касым-Жомарт Токаев был приведен к присяге в качестве президента Казахстана.



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