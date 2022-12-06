Экс-аким Мангистауской области Ералы Тугжанов получил звание почётного профессора

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Нынешнему акиму Актюбинской области Ералы Тугжанову диплом «Почётного профессора Медицинского университета Астаны» вручил ректор Камалжан Надыров.



- Сообщается, что будучи заместителем премьер-министра Ералы Тугжанов возглавлял Межведомственную комиссию по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, - говорится в сообщении.



Напомним, Ералы Тугжанов с марта 2017 по сентябрь 2019 года занимал пост акима Мангистауской области.