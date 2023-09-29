Тугжанов и Кульгинов выпали из обоймы? Что говорят эксперты о назначениях акимов

"Думаю, пока волна перестановок иссякла, корпус акимов сформирован. Новые решения при наличии оснований будут точечными, с отдельной аргументацией в каждом случае", - отметил Абишев.

"Могут быть только лишь экстренные перестановки, например, в случае управленческого провала либо какого-то крупного коррупционного скандала в той или иной области", - считает политолог.

"Думаю, с одной стороны, была сделана ставка на общий управленческий опыт. Либо это своего рода эксперимент, чтобы "обкатать" человека, посмотреть, сможет ли он справиться на этой должности, и потом рассмотреть его на какие-то другие позиции", - предположил Сельтеев.

"Аким и министр - в среднем на одном политическом уровне. По уровню престижа - зависит от министерства и от региона. Министр иностранных дел престижней акима СКО, но аким Алматы престижней министра труда. Перемещения между позицией министра и акима считаются "горизонтальными", - пояснил Абишев.

"Я считаю, что должность акима региона номенклатурно и фактически более весомая политическая должность. Единственное, здесь можно сделать оговорку на то, что роль министров тоже выросла с учетом последней административной реформы и повышения самостоятельности правительства в целом. У них появилось больше самостоятельности, но и больше ответственности", - прокомментировал директор института Евразийской интеграции.

"Тугжанов неоднократно себя дискредитировал в публичном поле. Возможно, к нему еще возникали претензии, связанные с внутренними отношениями с местными элитами, какими-то назревающими внутренними конфликтами. Плюс нерешенные проблемы области. Тугжанова отправляли в этот регион как кризис-менеджера, и он этот кризис не "разрулил". И, видимо, исчерпал лимит доверия.

Новый политический сезон в Казахстане стартовал с серии назначений в кабмине, а также в регионах Казахстана. Акимов поменяли сразу в четырех областях республики, а также в Шымкенте, Павлодаре и Актау. О логике назначений и кадровых перестановок корреспондент Tengrinews.kz поговорил с известными политологами.В минувшие выходные был назначен аким Северо-Казахстанской области, кресло первого руководителя которой, по сравнению с другими регионами, пустовало дольше всего. Политический обозреватель Газиз Абишев не исключает, что все это время велась работа по отбору кандидата, проверке его бэкграунда, а также согласованию и собеседованиям в высоких коридорах. Об этом говорит и его коллега - директор института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев."Здесь, скорее, шел подбор. То есть нужно было подобрать опытного человека, который руководил районами, имеет серьезный опыт экономической, хозяйственной деятельности. Проблема многих акимов, которых назначают в крупный макрорегион, в том, что они не прошли эти обязательные ступени карьеры. Это чревато управленческими провалами и упущениями. Возможно, Президент рассматривал кандидатуры из самой Северо-Казахстанской области, но в итоге решили сделать ставку на "варяга" из соседней Костанайской. Конечно, в СКО много проблем, но для тех, кто хочет получить хороший управленческий опыт и кто имеет серьезные политические амбиции на будущее, принять такой вызов - хороший шанс", - заявил Сельтеев.По мнению экспертов, после назначения акима СКО других кадровых решений среди глав областей в ближайшее время ожидать не стоит.Закрытым вопрос по формированию корпуса региональных управленцев как минимум на ближайший год называет и Сельтеев.Немало вопросов у казахстанцев возникло по поводу назначения в Акмолинскую область экс-министра МВД Марата Ахметжанова, который за всю свою карьеру не работал на должности акима. Собеседники Tengrinews.kz полагают, что бывшего силовика могли отправить в регион как раз таки за подобным опытом.Также вопросы у общественности вызвало назначение экс-министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева акимом Жамбылской области, крестьяне которой в бытность его министром терпели бедствие от засухи. В то же время бывшего акима региона Нуржигитова назначили министром водных ресурсов и ирригации, хотя проблему с водой на прежнем посту он тоже не решил."Перед Карашукеевым стоит задача решить проблему фермеров, ему дали возможность закрыть вопрос, который был в его компетенции. А заодно - набраться опыта в регионе", - сказал Газиз Абишев."Если мы говорим про Нуржигитова, я думаю, что у него, скорее всего, есть какое-то видение. Возможно, он представил Президенту план развития водохозяйственной отрасли. Человеку дают шанс показать себя", - выразил мнение Уразгали Сельтеев.Наблюдая за рокировками из министерских кресел в кресла областных акимов и наоборот, также возникает вопрос о том, насколько равнозначными являются эти две должности.Сельтеев, в свою очередь, полагает, что у акима области все же больше власти, ресурсов и полномочий, чем у министра.Тем временем серия назначения прошла мимо таких чиновников с опытом, как Ералы Тугжанов и Алтай Кульгинов, которые в период своей политической активности нередко подвергались критике в медийном поле и социальных сетях. Как отмечают политологи, последнее обстоятельство могло поспособствовать тому, что для них вдруг не нашлось должностей.За Кульгиновым тянется шлейф, связанный с инфраструктурными проблемами в Астане. За годы его управления акимом столицы фактически мы получили в городе огромный повсеместный мультипликативный инфраструктурный кризис, в том числе связанный с точечной застройкой, выдачей различных разрешений", - заявил Сельтеев.Политический обозреватель Абишев не исключает, что Тугжанову с Кульгиновым предстоит период "пересидки"."Оба попали под публичную критику. Возможно, перед возвращением им предстоит период "пересидки", как Канату Бозумбаеву с прошлого года", - предположил эксперт.