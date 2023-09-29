Тугжанов и Кульгинов выпали из обоймы? Что говорят эксперты о назначениях акимов

Новый политический сезон в Казахстане стартовал с серии назначений в кабмине, а также в регионах Казахстана. Акимов поменяли сразу в четырех областях республики, а также в Шымкенте, Павлодаре и Актау. О логике назначений и кадровых перестановок корреспондент Tengrinews.kz поговорил с известными политологами.
В минувшие выходные был назначен аким Северо-Казахстанской области, кресло первого руководителя которой, по сравнению с другими регионами, пустовало дольше всего. Политический обозреватель Газиз Абишев не исключает, что все это время велась работа по отбору кандидата, проверке его бэкграунда, а также согласованию и собеседованиям в высоких коридорах. Об этом говорит и его коллега - директор института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.
"Здесь, скорее, шел подбор. То есть нужно было подобрать опытного человека, который руководил районами, имеет серьезный опыт экономической, хозяйственной деятельности. Проблема многих акимов, которых назначают в крупный макрорегион, в том, что они не прошли эти обязательные ступени карьеры. Это чревато управленческими провалами и упущениями. Возможно, Президент рассматривал кандидатуры из самой Северо-Казахстанской области, но в итоге решили сделать ставку на "варяга" из соседней Костанайской. Конечно, в СКО много проблем, но для тех, кто хочет получить хороший управленческий опыт и кто имеет серьезные политические амбиции на будущее, принять такой вызов - хороший шанс", - заявил Сельтеев.
По мнению экспертов, после назначения акима СКО других кадровых решений среди глав областей в ближайшее время ожидать не стоит.
"Думаю, пока волна перестановок иссякла, корпус акимов сформирован. Новые решения при наличии оснований будут точечными, с отдельной аргументацией в каждом случае", - отметил Абишев.
Закрытым вопрос по формированию корпуса региональных управленцев как минимум на ближайший год называет и Сельтеев.
"Могут быть только лишь экстренные перестановки, например, в случае управленческого провала либо какого-то крупного коррупционного скандала в той или иной области", - считает политолог.
Немало вопросов у казахстанцев возникло по поводу назначения в Акмолинскую область экс-министра МВД Марата Ахметжанова, который за всю свою карьеру не работал на должности акима. Собеседники Tengrinews.kz полагают, что бывшего силовика могли отправить в регион как раз таки за подобным опытом.
"Думаю, с одной стороны, была сделана ставка на общий управленческий опыт. Либо это своего рода эксперимент, чтобы "обкатать" человека, посмотреть, сможет ли он справиться на этой должности, и потом рассмотреть его на какие-то другие позиции", - предположил Сельтеев.
Также вопросы у общественности вызвало назначение экс-министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева акимом Жамбылской области, крестьяне которой в бытность его министром терпели бедствие от засухи. В то же время бывшего акима региона Нуржигитова назначили министром водных ресурсов и ирригации, хотя проблему с водой на прежнем посту он тоже не решил.
"Перед Карашукеевым стоит задача решить проблему фермеров, ему дали возможность закрыть вопрос, который был в его компетенции. А заодно - набраться опыта в регионе", - сказал Газиз Абишев.
"Если мы говорим про Нуржигитова, я думаю, что у него, скорее всего, есть какое-то видение. Возможно, он представил Президенту план развития водохозяйственной отрасли. Человеку дают шанс показать себя", - выразил мнение Уразгали Сельтеев.
Наблюдая за рокировками из министерских кресел в кресла областных акимов и наоборот, также возникает вопрос о том, насколько равнозначными являются эти две должности.
"Аким и министр - в среднем на одном политическом уровне. По уровню престижа - зависит от министерства и от региона. Министр иностранных дел престижней акима СКО, но аким Алматы престижней министра труда. Перемещения между позицией министра и акима считаются "горизонтальными", - пояснил Абишев.
Сельтеев, в свою очередь, полагает, что у акима области все же больше власти, ресурсов и полномочий, чем у министра.
"Я считаю, что должность акима региона номенклатурно и фактически более весомая политическая должность. Единственное, здесь можно сделать оговорку на то, что роль министров тоже выросла с учетом последней административной реформы и повышения самостоятельности правительства в целом. У них появилось больше самостоятельности, но и больше ответственности", - прокомментировал директор института Евразийской интеграции.
Тем временем серия назначения прошла мимо таких чиновников с опытом, как Ералы Тугжанов и Алтай Кульгинов, которые в период своей политической активности нередко подвергались критике в медийном поле и социальных сетях. Как отмечают политологи, последнее обстоятельство могло поспособствовать тому, что для них вдруг не нашлось должностей.
"Тугжанов неоднократно себя дискредитировал в публичном поле. Возможно, к нему еще возникали претензии, связанные с внутренними отношениями с местными элитами, какими-то назревающими внутренними конфликтами. Плюс нерешенные проблемы области. Тугжанова отправляли в этот регион как кризис-менеджера, и он этот кризис не "разрулил". И, видимо, исчерпал лимит доверия.
За Кульгиновым тянется шлейф, связанный с инфраструктурными проблемами в Астане. За годы его управления акимом столицы фактически мы получили в городе огромный повсеместный мультипликативный инфраструктурный кризис, в том числе связанный с точечной застройкой, выдачей различных разрешений", - заявил Сельтеев.
Политический обозреватель Абишев не исключает, что Тугжанову с Кульгиновым предстоит период "пересидки".
"Оба попали под публичную критику. Возможно, перед возвращением им предстоит период "пересидки", как Канату Бозумбаеву с прошлого года", - предположил эксперт.
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