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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:22

Просмотров: 637

Экс-аким Мангистау Ералы Тугжанов ответил на слухи о праздновании юбилея в дорогом ресторане

В социальных сетях появилась информация о том, что празднование юбилея Ералы Тугжанова прошло в одном из дорогих ресторанов Актобе. А гостей туда привозили на служебных автомобилях. Экс-аким Мангистау на брифинге в Астане опроверг эту информацию, заявив, что день рождения отмечает по традиции дома со своей семьей.

Фото из открытых источников
Сегодня, 17 мая, на брифинге в службе центральных коммуникаций в Астане журналисты попросили Ералы Тугжанова прокомментировать информацию о праздновании его дня рождения 13 мая в одном из дорогих ресторанов Актобе. По информации, распространяемой в социальных сетях, возле ресторана, где якобы проходило торжество, были замечены припаркованные служебные автомобили.

- На данное мероприятие чиновники приехали на своих служебных автомобилях. Зачем тратить лишние копейки, когда можно ездить на бюджетные/народные деньги на «личных» служебных авто. На служебном автомобиле также приехал родной брат Ералы Тугжанова - аким Байтерекского района Марат Тугжанов. Сам Ералы Тугжанов ездит на служебном автомобиле марки Lexus 2012 года выпуска, стоимостью (в среднем) - 14 миллионов тенге, - говорится в публикации актюбинского паблика.



- Надо объективно подойти. У нас традиции сложились: день рождения мы обычно отмечаем с 12 на 13 мая, это у нас в нашей семье так сложилось. Поэтому мои дети, мои друзья, это было у нас и в Мангистау, они в 2018 году однажды прилетели 12 мая, я был в Астане на мероприятии. Они прилетели незаметно со мной на самолете с 12 на 13 число. Поэтому я отмечаю это мероприятие дома со своей семьей. На следующий день, журналисты не дадут соврать, у меня 13 числа рабочий режим. В прошлом году, вы помните, в Караганде у меня большая поездка была. В этом году с утра я сразу поехал в дальний Кобдинский район, где у меня идет строительство по паводковым ситуациям, там и другое строительство, дамбы. Только после обеда по детским домам, спортивные мероприятия были, поэтому практически до 20 часов вечера я в рабочем режиме как работал, так и работаю, - ответил Ералы Тугжанов.

Ералы Тугжанов, отметил, что никаких служебных автомобилей у ресторана не было и не могло быть.

- Но люди, наверное, думают, что я должен где-то отметить. Есть правоохранительные органы, которые этим вопросом уже занимаются. Я поручение уже дал, но, по моим данным, ни одной государственной машины в тот день нигде не было, и не могло быть, - отметил Ералы Тугжанов.

В ходе брифинга Ералы Тугжанова также спросили, какая зарплата у акима Актюбинской области.

- 1 миллион 900 тысяч моя зарплата. Уже 100 раз отвечали... Вы что, откройте, везде есть информация, - сказал Ералы Тугжанов.

Напомним, Ералы Тугжанов был акимом Мангистауской области с 14 марта 2017 по сентябрь 2019-го. На должность акима Актюбинской области назначен в августе 2022 года после работы заместителем Премьер-Министра. 13 мая этого года ему исполнилось 60 лет.



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Комментарии ( 2 )

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  • elek
 Lite (Посетители) Сегодня, 16:27
- 1 миллион 900 тысяч моя зарплата. Уже 100 раз отвечали... Вы что, откройте, везде есть информация, - сказал Ералы Тугжанов.



Слишком много это. Зарплата акима региона не должна превышать среднею по региону.
 
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  • Tankushka
  • elek
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:15
Лепешки классно в уши пихает lol Главный по лепешкам!!!
 
 

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