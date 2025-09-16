В Мангистау выбрали ТОП-3 школ

Қазақ тіліне аудару

Конкурс проводило управление образования для повышения качества работы образовательных организаций региона, выявления и поддержки передового опыта, а также стимулирования к повышению качества образования, передает Lada.kz .

Школа. Иллюстративное фото: Freepik

В этом году в конкурсе приняли участие 9 образовательных организаций по области (шесть организаций среднего образования и три организации технического и профессионального образования). Документы участников были рассмотрены комиссией, в состав которой вошли: заместитель акима области, руководитель управления образования, представители департамента по обеспечению качества в сфере образования и других профильных организаций.

Итоги конкурса:

«Лучшая организация, реализующая общеобразовательные программы среднего образования»:

I место - IT-лицей города Актау;

II место - школа имени Шоғы Мұңалұлы №5 Мунайлинского района;

III место - школа-гимназия №5 города Жанаозен.

«Лучшей организацией технического и профессионального, послесреднего образования» стал Мангистауский высший политехнический колледж имени Халела Озбекгалиева.