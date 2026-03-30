Пенсионерам в Казахстане готовят «план Б»

В Казахстане планируют увеличить порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. Новая формула расчёта будет учитывать инфляцию и добавлять ещё 2% к прошлогоднему порогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
«Если в прошлом году порог для человека составлял 2 млн тенге, то в следующем году он будет равен 2 млн плюс инфляция и ещё 2%, то есть примерно на 10% выше», — сообщил министр труда и соцзащиты Аскарбек Ертаев на круглом столе в сенате.
Проект уже направлен на согласование в Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Порог достаточности — это минимальная сумма на пенсионном счёте гражданина, необходимая для формирования будущей пенсии.
С 2021 года средства, превышающие этот порог, можно использовать на:
На текущий момент порог рассчитывается с учётом:
Также порог напрямую зависит от возраста гражданина.
Пенсионная система состоит из трёх компонентов:
Рост порога достаточности напрямую влияет на накопительную часть, чтобы будущая пенсия не оказалась слишком низкой.
Главная цель — повысить будущие пенсии и компенсировать риски низких выплат.
Основные проблемы:
Солидарная пенсия постепенно снижается, а накопительная часть пока не компенсирует это падение.
По международным нормам пенсия должна составлять минимум 40% от прежнего дохода — коэффициент замещения. В Казахстане этот показатель может снизиться до 39%.
Особенно это затронет граждан с доходом ниже двух минимальных зарплат: около 36% населения будут получать только базовую пенсию — от 35 000 до 70 000 тенге.
Повышение порога достаточности призвано исправить ситуацию и увеличить будущие выплаты.
