Пенсионерам в Казахстане готовят «план Б»

В Казахстане планируют увеличить порог минимальной достаточности пенсионных накоплений. Новая формула расчёта будет учитывать инфляцию и добавлять ещё 2% к прошлогоднему порогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Казахстан повышает минимальные пенсионные пороги

«Если в прошлом году порог для человека составлял 2 млн тенге, то в следующем году он будет равен 2 млн плюс инфляция и ещё 2%, то есть примерно на 10% выше», — сообщил министр труда и соцзащиты Аскарбек Ертаев на круглом столе в сенате.

Проект уже направлен на согласование в Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Что такое порог достаточности и как он считается

Порог достаточности — это минимальная сумма на пенсионном счёте гражданина, необходимая для формирования будущей пенсии.

С 2021 года средства, превышающие этот порог, можно использовать на:

покупку или строительство жилья;

погашение ипотеки или первоначального взноса;

накопления на депозите в «Отбасы Банке» для будущей покупки жилья, лечение или передачу в управление.

На текущий момент порог рассчитывается с учётом:

минимальной заработной платы;

размера минимальной пенсии и базовой выплаты;

величины прожиточного минимума.

Также порог напрямую зависит от возраста гражданина.

Как формируется пенсия в Казахстане

Пенсионная система состоит из трёх компонентов:

Базовая пенсия — выплачивается из бюджета; Солидарная пенсия — также финансируется государством и доступна тем, кто работал до 1998 года; Накопительная пенсия — формируется за счёт личных взносов гражданина.

Рост порога достаточности напрямую влияет на накопительную часть, чтобы будущая пенсия не оказалась слишком низкой.

Почему решили менять правила

Главная цель — повысить будущие пенсии и компенсировать риски низких выплат.

Основные проблемы:

Мало кто копит. 29% работающих не имеют накоплений. Среди 9,7 млн трудоспособных почти 3 млн — самозанятые, у которых взносы минимальные или отсутствуют. Низкая культура сбережений. У 36% казахстанцев на пенсионном счёте меньше 500 тыс. тенге, а треть самозанятых декларирует только месячную зарплату. Молодёжь активно снимает деньги. За 5 лет с пенсионных счетов было снято около 5 трлн тенге, из которых 1 трлн ушёл людям 20–35 лет на кредиты и лечение. Низкая доходность пенсионных активов и фиктивный стаж. Некоторые граждане оформляют фиктивный трудовой стаж, а доходность накопительной части остаётся низкой.

Что это значит для казахстанцев

Солидарная пенсия постепенно снижается, а накопительная часть пока не компенсирует это падение.

По международным нормам пенсия должна составлять минимум 40% от прежнего дохода — коэффициент замещения. В Казахстане этот показатель может снизиться до 39%.

Особенно это затронет граждан с доходом ниже двух минимальных зарплат: около 36% населения будут получать только базовую пенсию — от 35 000 до 70 000 тенге.

Повышение порога достаточности призвано исправить ситуацию и увеличить будущие выплаты.