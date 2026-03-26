18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.83
556.8
5.85
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.03.2026, 07:11

Казахстанцев предупредили о подорожании коммунальных услуг после Наурыза

Новости Казахстана

В Казахстане население может столкнуться с заметным увеличением расходов на коммунальные услуги уже после празднования Наурыза. Эксперты предупреждают, что рост мировых цен на уголь, о котором активно говорят в СМИ, вряд ли станет главным фактором давления на семейные бюджеты. Настоящей угрозой для казахстанцев может стать внутренняя тарифная политика, которая уже в ближайшие месяцы способна ощутимо ударить по кошелькам граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мировые цены на уголь не диктуют внутренние тарифы

Экономист Айдархан Кусаинов подчеркнул, что связь между мировыми котировками на уголь и тарифами внутри страны практически отсутствует. По его словам, казахстанский уголь имеет специфические характеристики и ограниченный рынок сбыта, что делает прямое влияние глобальных цен минимальным.

«Уголь углю рознь. Казахстанский уголь специфический, его рынок сбыта ограничен. Прямой связи между мировыми ценами на уголь и внутренними тарифами нет», – отметил Кусаинов. Таким образом, даже если на мировом рынке стоимость угля будет расти, это вряд ли ощутимо повлияет на расходы домохозяйств в Казахстане.

Реальная угроза для семейных бюджетов – рост коммунальных тарифов

Настоящая проблема, по мнению эксперта, кроется в внутренней тарифной политике. Власти страны заморозили повышение коммунальных платежей лишь на первый квартал 2026 года, но после праздников Наурыза эта мера перестанет действовать. Экономист прогнозирует, что темпы роста коммунальных тарифов окажутся значительно выше, чем любое влияние глобальной конъюнктуры на уголь.

«Есть куда более серьезная угроза для казахстанцев, и она никак не связана с Ираном. После Наурыза тарифы начнут расти снова – и это будет ощутимый удар по семейным бюджетам», – пояснил Кусаинов.

Он добавил, что именно рост коммунальных платежей станет основным фактором, способным привести к увеличению расходов домохозяйств, а не нефть по $100 или дорогой уголь.

Коммунальный удар сильнее мирового рынка

Эксперт подчеркивает: казахстанцам следует готовиться к тому, что повышение тарифов может оказаться более ощутимым для семейных финансов, чем любые колебания цен на энергоресурсы на международных рынках. По его словам, реальный «тарифный удар» придет после Наурыза и будет заметен практически всем домохозяйствам.

«Вот где реальный удар по семейному бюджету. Не нефть по $100 и не дорогой уголь», – заключил Кусаинов, подчеркивая, что внутренние решения правительства и политика регулирования тарифов имеют куда большее значение для благосостояния казахстанцев, чем мировые экономические факторы.

3
240
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь