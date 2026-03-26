Казахстанцев предупредили о подорожании коммунальных услуг после Наурыза

В Казахстане население может столкнуться с заметным увеличением расходов на коммунальные услуги уже после празднования Наурыза. Эксперты предупреждают, что рост мировых цен на уголь, о котором активно говорят в СМИ, вряд ли станет главным фактором давления на семейные бюджеты. Настоящей угрозой для казахстанцев может стать внутренняя тарифная политика, которая уже в ближайшие месяцы способна ощутимо ударить по кошелькам граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Мировые цены на уголь не диктуют внутренние тарифы

Экономист Айдархан Кусаинов подчеркнул, что связь между мировыми котировками на уголь и тарифами внутри страны практически отсутствует. По его словам, казахстанский уголь имеет специфические характеристики и ограниченный рынок сбыта, что делает прямое влияние глобальных цен минимальным.

«Уголь углю рознь. Казахстанский уголь специфический, его рынок сбыта ограничен. Прямой связи между мировыми ценами на уголь и внутренними тарифами нет», – отметил Кусаинов. Таким образом, даже если на мировом рынке стоимость угля будет расти, это вряд ли ощутимо повлияет на расходы домохозяйств в Казахстане.

Реальная угроза для семейных бюджетов – рост коммунальных тарифов

Настоящая проблема, по мнению эксперта, кроется в внутренней тарифной политике. Власти страны заморозили повышение коммунальных платежей лишь на первый квартал 2026 года, но после праздников Наурыза эта мера перестанет действовать. Экономист прогнозирует, что темпы роста коммунальных тарифов окажутся значительно выше, чем любое влияние глобальной конъюнктуры на уголь.

«Есть куда более серьезная угроза для казахстанцев, и она никак не связана с Ираном. После Наурыза тарифы начнут расти снова – и это будет ощутимый удар по семейным бюджетам», – пояснил Кусаинов.

Он добавил, что именно рост коммунальных платежей станет основным фактором, способным привести к увеличению расходов домохозяйств, а не нефть по $100 или дорогой уголь.

Коммунальный удар сильнее мирового рынка

Эксперт подчеркивает: казахстанцам следует готовиться к тому, что повышение тарифов может оказаться более ощутимым для семейных финансов, чем любые колебания цен на энергоресурсы на международных рынках. По его словам, реальный «тарифный удар» придет после Наурыза и будет заметен практически всем домохозяйствам.