Казахстанцев жёстко штрафуют в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые размеры административных штрафов, которые коснулись миллионов граждан. Изменения обусловлены ростом месячного расчётного показателя (МРП) и пересмотром отдельных статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность. Повышение МРП заложено в трёхлетнем бюджете на 2026–2028 годы, утверждённом Парламентом и подписанном Президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Lada.kz.
Месячный расчётный показатель — это фиксированная сумма, к которой привязаны административные штрафы, социальные пособия, выплаты и налоги. С 1 января 2026 года 1 МРП составит 4 325 тенге, что на 393 тенге больше, чем в 2025 году (3 932 тенге).
Это означает автоматическое повышение большинства штрафов, социальных пособий и налоговых начислений почти на 10%.
Наиболее ощутимые для казахстанцев изменения касаются штрафов за нарушение правил дорожного движения:
Превышение скорости:
10–20 км/ч: 5 МРП (21 625 тенге)
20–40 км/ч: 10 МРП (43 250 тенге)
Более 40 км/ч: 20 МРП (86 500 тенге)
Повторное нарушение: 30 МРП (129 750 тенге)
Свыше 60 км/ч: 40 МРП (173 000 тенге)
Светофор и дорожные знаки:
Проезд на запрещающий сигнал: 10 МРП (43 250 тенге), повторно — 15 МРП (64 875 тенге)
Нарушение требований знаков и разметки: 3 МРП (12 975 тенге)
Парковка и стоянка:
Неправильная стоянка: 5 МРП
Парковка на тротуаре: 10 МРП
Неоплата платной парковки: 1 МРП (4 325 тенге) — снижение по сравнению с 3 МРП в 2025 году
Дополнительные нарушения:
Использование телефона за рулём, непристёгнутый ремень, перевозка пассажиров с нарушениями, управление без документов: 5 МРП (21 625 тенге)
Невыполнение требования полиции об остановке: 40 МРП (173 000 тенге); повторно или для лишённых прав — до 60 МРП (259 500 тенге) и возможен арест до 5 суток
Нарушения пешеходов и пассажиров также повлекут серьёзные расходы:
Переход дороги в неположенном месте или на красный свет: 2 МРП (8 650 тенге), повторно — 10 МРП (43 250 тенге)
Неоплата проезда в общественном транспорте: 10 МРП (43 250 тенге) при повторном нарушении
Административная ответственность за мелкие правонарушения усиливается:
Мелкое хулиганство: 20 МРП (86 500 тенге) или арест 5–15 суток
Осквернение имущества и зданий: 50 МРП (216 250 тенге)
Загрязнение общественных мест: 10 МРП (43 250 тенге), повторно — вдвое
Распитие алкоголя и нарушение тишины: 5–10 МРП
Использование пиротехники в населённых пунктах: 20 МРП (86 500 тенге) с конфискацией
Штрафы за нарушение экологических норм существенно выросли:
Образование стихийных свалок с транспортом: 100 МРП (432 500 тенге)
За ранее менее строгие нарушения (выброс мусора) — тоже значительное повышение
Пожарная безопасность:
Средний бизнес: с 25 до 50 МРП (98 300 → 216 250 тенге)
Крупный бизнес: с 50 до 150 МРП (196 600 → 648 750 тенге)
Охрана труда:
Отсутствие службы безопасности труда или нарушений медосмотров: 20 МРП (86 500 тенге), максимальные санкции — до 1 038 000 тенге
С 18 января 2026 года вступает в силу первый в Центральной Азии закон об ИИ:
Обязательная маркировка всех продуктов и контента, созданных с помощью ИИ
Штрафы за отсутствие маркировки:
Физические лица — 15 МРП (64 875 тенге)
Малый бизнес — 20 МРП
Средний бизнес — 30 МРП
Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге)
Повторные нарушения — удвоение суммы, возможна приостановка работы ИИ
Оскорбления и брань:
Обычное мелкое хулиганство: 20 МРП (86 500 тенге)
В адрес учителей, медиков, фармацевтов: 30 МРП (129 750 тенге)
