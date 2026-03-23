Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
23.03.2026, 09:28

Казахстанцев жёстко штрафуют в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые размеры административных штрафов, которые коснулись миллионов граждан. Изменения обусловлены ростом месячного расчётного показателя (МРП) и пересмотром отдельных статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность. Повышение МРП заложено в трёхлетнем бюджете на 2026–2028 годы, утверждённом Парламентом и подписанном Президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Lada.kz.

Фото: Kolesa.kz
Фото: Kolesa.kz

МРП: ключ к новым штрафам и социальным выплатам

Месячный расчётный показатель — это фиксированная сумма, к которой привязаны административные штрафы, социальные пособия, выплаты и налоги. С 1 января 2026 года 1 МРП составит 4 325 тенге, что на 393 тенге больше, чем в 2025 году (3 932 тенге).

Это означает автоматическое повышение большинства штрафов, социальных пособий и налоговых начислений почти на 10%.

Новые тарифы за нарушения ПДД

Наиболее ощутимые для казахстанцев изменения касаются штрафов за нарушение правил дорожного движения:

  • Превышение скорости:

    • 10–20 км/ч: 5 МРП (21 625 тенге)

    • 20–40 км/ч: 10 МРП (43 250 тенге)

    • Более 40 км/ч: 20 МРП (86 500 тенге)

    • Повторное нарушение: 30 МРП (129 750 тенге)

    • Свыше 60 км/ч: 40 МРП (173 000 тенге)

  • Светофор и дорожные знаки:

    • Проезд на запрещающий сигнал: 10 МРП (43 250 тенге), повторно — 15 МРП (64 875 тенге)

    • Нарушение требований знаков и разметки: 3 МРП (12 975 тенге)

  • Парковка и стоянка:

    • Неправильная стоянка: 5 МРП

    • Парковка на тротуаре: 10 МРП

    • Неоплата платной парковки: 1 МРП (4 325 тенге) — снижение по сравнению с 3 МРП в 2025 году

  • Дополнительные нарушения:

    • Использование телефона за рулём, непристёгнутый ремень, перевозка пассажиров с нарушениями, управление без документов: 5 МРП (21 625 тенге)

    • Невыполнение требования полиции об остановке: 40 МРП (173 000 тенге); повторно или для лишённых прав — до 60 МРП (259 500 тенге) и возможен арест до 5 суток

Пешеходы и пассажиры под контролем

Нарушения пешеходов и пассажиров также повлекут серьёзные расходы:

  • Переход дороги в неположенном месте или на красный свет: 2 МРП (8 650 тенге), повторно — 10 МРП (43 250 тенге)

  • Неоплата проезда в общественном транспорте: 10 МРП (43 250 тенге) при повторном нарушении

Общественный порядок под строгим надзором

Административная ответственность за мелкие правонарушения усиливается:

  • Мелкое хулиганство: 20 МРП (86 500 тенге) или арест 5–15 суток

  • Осквернение имущества и зданий: 50 МРП (216 250 тенге)

  • Загрязнение общественных мест: 10 МРП (43 250 тенге), повторно — вдвое

  • Распитие алкоголя и нарушение тишины: 5–10 МРП

  • Использование пиротехники в населённых пунктах: 20 МРП (86 500 тенге) с конфискацией

Экология и отходы: деньги за мусор

Штрафы за нарушение экологических норм существенно выросли:

  • Образование стихийных свалок с транспортом: 100 МРП (432 500 тенге)

  • За ранее менее строгие нарушения (выброс мусора) — тоже значительное повышение

Пожарная безопасность и охрана труда: рост санкций для бизнеса

  • Пожарная безопасность:

    • Средний бизнес: с 25 до 50 МРП (98 300 → 216 250 тенге)

    • Крупный бизнес: с 50 до 150 МРП (196 600 → 648 750 тенге)

  • Охрана труда:

    • Отсутствие службы безопасности труда или нарушений медосмотров: 20 МРП (86 500 тенге), максимальные санкции — до 1 038 000 тенге

Искусственный интеллект под контролем закона

С 18 января 2026 года вступает в силу первый в Центральной Азии закон об ИИ:

  • Обязательная маркировка всех продуктов и контента, созданных с помощью ИИ

  • Штрафы за отсутствие маркировки:

    • Физические лица — 15 МРП (64 875 тенге)

    • Малый бизнес — 20 МРП

    • Средний бизнес — 30 МРП

    • Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге)

  • Повторные нарушения — удвоение суммы, возможна приостановка работы ИИ

Особая ответственность за угрозы и нецензурщину

  • Оскорбления и брань:

    • Обычное мелкое хулиганство: 20 МРП (86 500 тенге)

    • В адрес учителей, медиков, фармацевтов: 30 МРП (129 750 тенге)

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь