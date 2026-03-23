Казахстанцев жёстко штрафуют в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые размеры административных штрафов, которые коснулись миллионов граждан. Изменения обусловлены ростом месячного расчётного показателя (МРП) и пересмотром отдельных статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность. Повышение МРП заложено в трёхлетнем бюджете на 2026–2028 годы, утверждённом Парламентом и подписанном Президентом Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Lada.kz .

МРП: ключ к новым штрафам и социальным выплатам

Месячный расчётный показатель — это фиксированная сумма, к которой привязаны административные штрафы, социальные пособия, выплаты и налоги. С 1 января 2026 года 1 МРП составит 4 325 тенге, что на 393 тенге больше, чем в 2025 году (3 932 тенге).

Это означает автоматическое повышение большинства штрафов, социальных пособий и налоговых начислений почти на 10%.

Новые тарифы за нарушения ПДД

Наиболее ощутимые для казахстанцев изменения касаются штрафов за нарушение правил дорожного движения:

Превышение скорости : 10–20 км/ч: 5 МРП (21 625 тенге) 20–40 км/ч: 10 МРП (43 250 тенге) Более 40 км/ч: 20 МРП (86 500 тенге) Повторное нарушение: 30 МРП (129 750 тенге) Свыше 60 км/ч: 40 МРП (173 000 тенге)

Светофор и дорожные знаки : Проезд на запрещающий сигнал: 10 МРП (43 250 тенге), повторно — 15 МРП (64 875 тенге) Нарушение требований знаков и разметки: 3 МРП (12 975 тенге)

Парковка и стоянка : Неправильная стоянка: 5 МРП Парковка на тротуаре: 10 МРП Неоплата платной парковки: 1 МРП (4 325 тенге) — снижение по сравнению с 3 МРП в 2025 году

Дополнительные нарушения : Использование телефона за рулём, непристёгнутый ремень, перевозка пассажиров с нарушениями, управление без документов: 5 МРП (21 625 тенге) Невыполнение требования полиции об остановке: 40 МРП (173 000 тенге); повторно или для лишённых прав — до 60 МРП (259 500 тенге) и возможен арест до 5 суток



Пешеходы и пассажиры под контролем

Нарушения пешеходов и пассажиров также повлекут серьёзные расходы:

Переход дороги в неположенном месте или на красный свет: 2 МРП (8 650 тенге), повторно — 10 МРП (43 250 тенге)

Неоплата проезда в общественном транспорте: 10 МРП (43 250 тенге) при повторном нарушении

Общественный порядок под строгим надзором

Административная ответственность за мелкие правонарушения усиливается:

Мелкое хулиганство : 20 МРП (86 500 тенге) или арест 5–15 суток

Осквернение имущества и зданий : 50 МРП (216 250 тенге)

Загрязнение общественных мест : 10 МРП (43 250 тенге), повторно — вдвое

Распитие алкоголя и нарушение тишины : 5–10 МРП

Использование пиротехники в населённых пунктах: 20 МРП (86 500 тенге) с конфискацией

Экология и отходы: деньги за мусор

Штрафы за нарушение экологических норм существенно выросли:

Образование стихийных свалок с транспортом: 100 МРП (432 500 тенге)

За ранее менее строгие нарушения (выброс мусора) — тоже значительное повышение

Пожарная безопасность и охрана труда: рост санкций для бизнеса

Пожарная безопасность : Средний бизнес: с 25 до 50 МРП (98 300 → 216 250 тенге) Крупный бизнес: с 50 до 150 МРП (196 600 → 648 750 тенге)

Охрана труда : Отсутствие службы безопасности труда или нарушений медосмотров: 20 МРП (86 500 тенге), максимальные санкции — до 1 038 000 тенге



Искусственный интеллект под контролем закона

С 18 января 2026 года вступает в силу первый в Центральной Азии закон об ИИ:

Обязательная маркировка всех продуктов и контента, созданных с помощью ИИ

Штрафы за отсутствие маркировки: Физические лица — 15 МРП (64 875 тенге) Малый бизнес — 20 МРП Средний бизнес — 30 МРП Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге)

Повторные нарушения — удвоение суммы, возможна приостановка работы ИИ

Особая ответственность за угрозы и нецензурщину