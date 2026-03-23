У казахстанцев спрос на российское гражданство рухнул до минимума

В 2025 году значительно сократилось количество иностранцев, получивших российское гражданство. Российские миграционные службы отмечают существенное сокращение заявок, что отражается на легальной занятости и потоке трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, включая Казахстан, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Коммерсантъ» .

Фото: РИА Новости

Резкое падение интереса к российскому гражданству

Согласно данным Министерства внутренних дел России, в 2025 году гражданство РФ получили 152,4 тыс. иностранцев — на 27,1% меньше, чем в 2024 году. Количество разрешений на временное проживание снизилось на 29,7%, составив 31,3 тыс., а выданных видов на жительство — на 27,3%, до 156,2 тыс. При этом количество регистраций несовершеннолетних иностранцев упало на 24,5%, до 591,3 тыс., а женщин-иностранок — на 7,6%, до 1,7 млн.

Общее число легально находящихся в России иностранцев сократилось на 8,6%, до 5,7 млн человек. Для Казахстана это важно, так как многие трудовые мигранты из республики традиционно выбирали Россию в качестве основной страны для работы и временного проживания. Падение интереса к российской иммиграции может стимулировать рост миграционных потоков в сторону Казахстана, создавая новые вызовы и возможности для казахстанского рынка труда.

Рост миграционных правонарушений и ужесточение контроля

Несмотря на сокращение числа мигрантов, количество правонарушений в сфере миграции в РФ превысило 1 млн — на 8,5% больше, чем в 2024 году. Наиболее частые нарушения связаны с нарушением правил въезда и пребывания (рост на 17,4%, до 680,1 тыс.). Сумма штрафов за административные нарушения достигла 5,7 млрд руб., что на 66,7% выше показателя прошлого года. В МВД связывают этот рост с ужесточением миграционного законодательства, что заставляет иностранцев внимательнее следить за соблюдением правил.

Эта тенденция косвенно влияет на Казахстан: многие казахстанцы, работающие в РФ, теперь вынуждены тщательно контролировать свои документы, а часть потенциальных мигрантов рассматривает возможность поиска работы внутри страны, чтобы избежать рисков штрафов и депортации.

Снижение числа депортаций и усиление реестрового контроля

В 2025 году из России выдворили около 60 тыс. человек — втрое меньше, чем в 2024 году (190,2 тыс.). Вместе с тем в реестре контролируемых лиц теперь числится 850 тыс. человек — все они были внесены туда с февраля 2025 года. Находящиеся в реестре иностранцы сталкиваются с множеством ограничений: они не могут открывать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.

Для Казахстана это создает двойной эффект: с одной стороны, сокращение депортаций облегчает трудовую миграцию; с другой — рост контроля вынуждает казахстанцев быть более внимательными к легальности своих документов при работе в РФ.

Рост трудовой занятости иностранных граждан

На 1 января 2026 года в России по трудовому или гражданско-правовому договору работали почти 3 млн иностранцев — рост на 7,6%. Особенно заметно увеличилось количество трудовых договоров с гражданами стран ЕАЭС, до 981,2 тыс. (рост на 18,9%).

В Казахстане этот тренд воспринимается как сигнал: несмотря на снижение интереса к гражданству РФ, востребованность казахстанских специалистов на российском рынке труда остаётся высокой. Это создаёт возможности для легальной миграции и усиления экономических связей между двумя странами.

Жёсткие проверки и эффективность контроля

В 2025 году число внеплановых проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей на соблюдение миграционного законодательства выросло на 11,3%, до 14,3 тыс. При этом эффективность проверок увеличилась: было выявлено 41,6 тыс. правонарушений, что на 13,3% больше, чем в 2024 году.

Для Казахстана это означает, что компании и работодатели, привлекающие трудовых мигрантов из республики, должны быть готовы к усиленному контролю и повышенной ответственности за соблюдение миграционных правил.