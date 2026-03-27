Кто будет управлять новым городом в Казахстане

В Казахстане официально утвердили Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Документ был принят 27 марта на совместном заседании обеих палат Парламента во втором чтении и фактически закладывает отдельную модель управления, инвестиций, цифровизации и контроля для одного из самых амбициозных городских проектов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Эскиз. Иллюстрация акимат Алматинской области

Новый закон определяет, по каким правилам будет развиваться Алатау, какие льготы и механизмы получат инвесторы, как будут защищаться предприниматели, а также каким образом государство намерено контролировать использование бюджетных средств и исполнение обязательств.

Особый режим распространят не только на сам город

Одним из ключевых положений закона стало уточнение, что специальный правовой режим может действовать не только в пределах самого Алатау, но и в его пригородной зоне. Это решение принято с учетом дальнейшего расширения территории и перспективного развития города.

Таким образом, закон изначально закладывает основу не просто для точечной застройки или локального проекта, а для формирования полноценной урбанистической агломерации с особыми условиями управления и роста.

Для бизнеса вводят новые правила и понятия

Законопроект был дополнен рядом новых терминов, которые должны регулировать предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Алатау. В частности, в документе закреплены такие понятия, как:

приоритетные сферы города Алатау ;

; бизнес-лицензия ;

; регуляторное разрешение ;

; налоговая преференция.

Эти нормы формируют специальную правовую среду для бизнеса, где инвесторы и компании смогут работать по отдельным, более гибким и стимулирующим правилам. Основная цель — сделать Алатау точкой притяжения для капитала, новых производств, технологических проектов и сервисных компаний.

Налоговые льготы обещают сделать прозрачными

Отдельный блок поправок касается финансовой устойчивости и предсказуемости условий для инвесторов. Закон усиливает принципы стабильности налогового режима для инвестиционных проектов, чтобы компании могли рассчитывать на понятные правила игры в долгосрочной перспективе.

При этом власти решили усилить и публичный контроль. Теперь в открытом доступе должны размещаться сведения о:

суммах инвестиционных обязательств;

предоставленных льготах;

действующих преференциях.

Фактически речь идет о попытке совместить инвестиционную привлекательность и максимальную прозрачность, чтобы налоговые послабления не превращались в закрытый инструмент для отдельных игроков.

Алатау будут строить как “цифровой город”

В законе отдельно закреплен принцип «цифровой первичности». Это означает, что развитие города будет изначально строиться с опорой на цифровые решения, а не адаптироваться к ним уже после создания инфраструктуры.

Для этого предусмотрено создание единой цифровой платформы, в которую должны быть интегрированы данные по ключевым городским направлениям, включая:

благоустройство;

инженерную инфраструктуру;

транспортную систему;

жилищно-коммунальное хозяйство;

общественную безопасность.

Иными словами, Алатау намерены развивать как современный управляемый цифровой город, где многие процессы — от коммунальных услуг до городской безопасности — будут координироваться через единую систему.

Проверять бизнес смогут только через Генпрокуратуру

Одной из наиболее заметных новелл закона стали положения, направленные на защиту прав предпринимателей и инвесторов.

Поправками закреплено, что проверки субъектов бизнеса на территории Алатау смогут проводиться исключительно органами Генеральной прокуратуры.

Это положение выглядит как попытка минимизировать административное давление на бизнес и создать для инвесторов более защищенную и предсказуемую среду, особенно на старте реализации крупных проектов.

Для предпринимателей это может стать одним из ключевых сигналов: государство пытается выстроить в Алатау особую юрисдикцию с пониженным уровнем бюрократического вмешательства.

Налоговые преференции не дадут использовать в обход правил

Еще один важный блок поправок касается возможных злоупотреблений. В законе отдельно прописаны нормы, которые должны исключить использование льгот Алатау для поддержки бизнеса за пределами города.

Речь идет в том числе о схемах, при которых компании могли бы переносить лишь отдельные элементы своих производственно-сбытовых цепочек в Алатау, чтобы формально получить доступ к преференциям, продолжая фактическую деятельность на основной территории страны.

Чтобы избежать подобных ситуаций, депутаты при доработке документа ориентировались на международный опыт специальных экономических зон, включая практику китайского Шэньчжэня, который часто приводится как один из наиболее успешных примеров трансформации территории через особый экономико-правовой режим.

За бюджетом Алатау усилят контроль

Особый статус города не означает ослабления финансовой отчетности — напротив, закон предусматривает дополнительные механизмы контроля за бюджетными расходами.

Согласно новым нормам:

отчет об исполнении бюджета администрации города по средствам республиканского бюджета будет включаться в ежегодные отчеты правительства ;

; аналогичная информация будет отражаться и в материалах Высшей аудиторской палаты ;

; эти документы будут вноситься в Курултай ;

; отдельно вводится обязательная публикация отчета об исполнении бюджета администрации;

отчета об исполнении бюджета администрации; также в открытом доступе должен размещаться годовой отчет о развитии города.

Таким образом, развитие Алатау планируют сопровождать не только инвестиционными льготами, но и повышенной подотчетностью перед государством и обществом.

Кто будет управлять Алатау

Закон также уточняет, как будет выстроена система управления городом.

В документе конкретизировано правовое положение:

администрации города ;

; Совета как высшего коллегиального органа управления.

При этом закрепляется важный принцип: ключевые решения, связанные со специальным правовым режимом, будут приниматься именно Советом.

Это означает, что модель управления Алатау изначально строится как отдельная институциональная конструкция, отличающаяся от стандартной схемы администрирования обычных городов.

Для чиновников вводят персональную ответственность

Отдельный блок закона посвящен ответственности должностных лиц, работающих в системе управления Алатау.

Поправками предусмотрена ответственность для:

главного исполнительного директора администрации;

других служащих администрации;

акима города;

его заместителей.

Кроме того, закон закрепляет возможность судебного обжалования и отмены административных актов администрации, если они будут противоречить положениям Конституционного закона.

Это важная норма, поскольку она создает механизм не только внутреннего, но и правового внешнего контроля за решениями органов управления города.

Что означает этот закон для Казахстана

Принятие закона об особом статусе Алатау показывает, что Казахстан делает ставку на создание новой экспериментальной городской площадки — с отдельными правилами для инвестиций, управления, цифровизации и деловой среды.

По сути, Алатау задумывается не просто как новый населенный пункт, а как модельный проект, где будут тестироваться:

облегченные условия для бизнеса;

особые управленческие механизмы;

цифровые инструменты управления;

новые подходы к инвестиционной политике и бюджетной отчетности.

Если эта модель окажется успешной, Алатау может стать одним из самых показательных урбанистических и экономических проектов Казахстана последних лет.