Правила выхода на пенсию в Казахстане: стаж и порядок оформления

Пенсионная система Казахстана претерпела значительные изменения. Пенсия по возрасту остаётся основным видом обеспечения для граждан, однако правила выхода, расчёта и оформления выплат обновились. Чтобы не упустить ничего важного, разберёмся во всех нюансах подробно, сообщает Lada.kz.

Кто и когда выходит на пенсию в Казахстане

Возраст выхода на пенсию зависит от пола и постепенно меняется:

Мужчины: 63 года.

63 года. Женщины: с 2025 года — 61 год, с ежегодным повышением на 6 месяцев. К 2027 году возраст выхода на пенсию у женщин сравняется с мужским — 63 года.

Такое постепенное повышение связано с реформой пенсионной системы, цель которой — выравнивание условий для мужчин и женщин.

Минимальный трудовой стаж для пенсии

Чтобы получать солидарную пенсию (трудовую), нужно иметь как минимум 6 месяцев стажа до 1 января 1998 года — момента перехода на накопительную систему.

Чем больше стаж до 1998 года, тем выше размер пенсии.

Если стажа до 1998 года нет, гражданин получает только базовую выплату и накопления из ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд).

Из чего складывается пенсия по возрасту

Пенсия формируется из трёх компонентов:

1. Базовая пенсионная выплата

Зависит от общего трудового стажа:

Менее 10 лет стажа: 70% от прожиточного минимума.

70% от прожиточного минимума. 34 года и более: 118% от прожиточного минимума.

2. Солидарная пенсия

Выплачивается тем, кто работал до 1998 года. Размер зависит от:

Количества лет стажа до 1998 года.

Среднемесячного дохода за любые 3 года.

3. Накопительная пенсия

Формируется за счёт обязательных 10% отчислений в ЕНПФ. На размер влияет:

Сумма накоплений.

Инвестиционный доход.

Возраст выхода на пенсию.

Пример: гражданин с 20 годами общего стажа и 5 годами до 1998 года получит базовую, солидарную и накопительную части пенсии.

Как рассчитать пенсию

Для расчёта учитываются:

Стаж до 1998 года (солидарная часть).

Общий трудовой стаж (базовая часть).

Сумма накоплений в ЕНПФ.

Среднемесячная зарплата за последние 3 года.

Формула солидарной пенсии:

Пенсия = СЗ × КС × 0,6

Где:

СЗ — среднемесячная зарплата (максимум 46 МРП).

— среднемесячная зарплата (максимум 46 МРП). КС — коэффициент стажа (1 год = 0,01, максимум 0,75).

Пример: при зарплате 300 000 тенге и стаже 30 лет: 300 000 × 0,3 × 0,6 = 54 000 тенге.

Эта сумма складывается с базовой пенсией и выплатами из ЕНПФ.

Оформление пенсии по возрасту

Для оформления пенсии необходимо обратиться в ЦОН или подать заявление через eGov.kz не позднее 10 дней до достижения пенсионного возраста.

Необходимые документы:

Удостоверение личности.

Справка о трудовом стаже до 1998 года.

Выписка из ЕНПФ.

Номер банковского счёта.

Трудовая книжка или архивные справки.

Заявление можно подать как лично, так и через электронный портал.

Перерасчёт пенсии: когда он возможен

Перерасчёт проводится в случаях:

Обнаружения новых подтверждений трудового стажа (архивные справки, трудовые договоры).

Изменения размера базовой выплаты, прожиточного минимума или МРП.

Ежегодной индексации государственных выплат.

Если был недоучтённый стаж, можно подать заявление на перерасчёт в ближайший ЦОН.

Досрочный выход на пенсию

Возможен только в исключительных случаях:

По инвалидности — независимо от возраста.

По выслуге лет — для педагогов, военнослужащих.

При достаточных накоплениях в ЕНПФ через аннуитетное соглашение (женщины — с 50 лет, мужчины — с 55 лет).

С 2021 года частичное использование пенсионных накоплений стало доступно до выхода на пенсию, но это не влияет на официальное назначение пенсии по возрасту.

Пенсия по возрасту и инвалидность

Пенсия по инвалидности и по возрасту не суммируются .

. При достижении пенсионного возраста необходимо выбрать один вид пенсии — тот, который выгоднее.

Сравнение пенсионного возраста с другими странами

Германия: 67 лет (постепенное повышение).

67 лет (постепенное повышение). Россия: женщины — 60 лет, мужчины — 65 лет.

женщины — 60 лет, мужчины — 65 лет. США: 66–67 лет, в зависимости от года рождения.

Пенсионный возраст в Казахстане остаётся относительно низким, особенно для женщин, что делает страну привлекательной с точки зрения раннего выхода на пенсию.

Итоги

Пенсия по возрасту в Казахстане в 2025 году зависит от трёх факторов: стажа, дохода и накоплений. Основной возраст выхода:

Мужчины — 63 года.

Женщины — 61 год (до 2027 года возраст выравнивается с мужским).

Чтобы обеспечить достойную пенсию:

Отслеживайте накопления в ЕНПФ.

Сохраняйте документы, подтверждающие трудовой стаж.

Используйте онлайн-сервисы для оформления и перерасчёта.

Цифровизация делает процесс получения пенсии более удобным и прозрачным, а знание всех правил позволит избежать неожиданных сюрпризов в будущем.