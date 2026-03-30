Конец эпохи уличной торговли: в Казахстане массово закрываются рынки и киоски

Традиционный формат уличной торговли в Казахстане продолжает терять позиции. Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, за прошедший год количество торговых площадок в стране сократилось на тысячи единиц. Тренд затронул не только крупные рынки, но и малоформатные точки — киоски и павильоны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Статистика по рынкам: села пустеют быстрее городов

На 1 января 2026 года в республике функционирует 588 рынков. Это на 6% (или на 38 объектов) меньше, чем годом ранее. Примечательно, что торговая инфраструктура в сельской местности исчезает более стремительно:

В селах: закрылось 22 рынка.

В городах: закрылось 16 рынков.

Лидером по количеству базаров остается Туркестанская область (103 объекта), хотя и там зафиксирован небольшой спад. Самое резкое сокращение произошло в Акмолинской области, где число рынков упало в 1,7 раза — с 17 до 10 единиц. В мегаполисах ситуация также нестабильна: Алматы лишился 8 рынков за год.

Исчезающие киоски и контейнеры

Малый торговый формат демонстрирует еще более заметное снижение. Количество киосков в стране сократилось на 9% — с 10,6 тыс. до 9,6 тыс. единиц.

Регионы с наибольшим падением числа киосков:

Костанайская область: сокращение в 4,8 раза.

Область Ұлытау: сокращение в 2,3 раза.

Шымкент: сокращение в 1,6 раза.

Атырауская область: сокращение в 1,5 раза.

Торговля в контейнерах также теряет актуальность: их число за год уменьшилось с 30,7 тыс. до 28,1 тыс. единиц.

Палатки и павильоны: неоднозначная динамика

Общее число палаток и павильонов в масштабах страны снизилось незначительно (с 12,1 тыс. до 11,9 тыс.), однако внутри регионов наблюдаются полярные процессы. В то время как в области Жетісу их стало меньше в 2,7 раза, крупные мегаполисы демонстрируют рост в этом сегменте.

Где торговых павильонов стало больше:

Карагандинская область: рост в 2,2 раза (434 ед.). Шымкент: рост в 1,8 раза (173 ед.). Алматы: прирост на 2,1 тыс. объектов (+22,9%). Астана: рост на 13,7% (до 240 ед.).

Почему это происходит?

Эксперты связывают такие изменения с продолжающейся цифровизацией ритейла, развитием маркетплейсов и переходом покупателей в современные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и магазины «у дома». Уличные форматы, особенно в сельской местности и малых городах, не выдерживают конкуренции с сетевым ритейлом и требованиями по модернизации торговых площадей.