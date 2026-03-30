Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
30.03.2026, 16:52

Конец эпохи уличной торговли: в Казахстане массово закрываются рынки и киоски

Традиционный формат уличной торговли в Казахстане продолжает терять позиции. Согласно свежим данным Бюро национальной статистики, за прошедший год количество торговых площадок в стране сократилось на тысячи единиц. Тренд затронул не только крупные рынки, но и малоформатные точки — киоски и павильоны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Яндекс Карты

Статистика по рынкам: села пустеют быстрее городов

На 1 января 2026 года в республике функционирует 588 рынков. Это на 6% (или на 38 объектов) меньше, чем годом ранее. Примечательно, что торговая инфраструктура в сельской местности исчезает более стремительно:

  • В селах: закрылось 22 рынка.

  • В городах: закрылось 16 рынков.

Лидером по количеству базаров остается Туркестанская область (103 объекта), хотя и там зафиксирован небольшой спад. Самое резкое сокращение произошло в Акмолинской области, где число рынков упало в 1,7 раза — с 17 до 10 единиц. В мегаполисах ситуация также нестабильна: Алматы лишился 8 рынков за год.

Исчезающие киоски и контейнеры

Малый торговый формат демонстрирует еще более заметное снижение. Количество киосков в стране сократилось на 9% — с 10,6 тыс. до 9,6 тыс. единиц.

Регионы с наибольшим падением числа киосков:

  • Костанайская область: сокращение в 4,8 раза.

  • Область Ұлытау: сокращение в 2,3 раза.

  • Шымкент: сокращение в 1,6 раза.

  • Атырауская область: сокращение в 1,5 раза.

Торговля в контейнерах также теряет актуальность: их число за год уменьшилось с 30,7 тыс. до 28,1 тыс. единиц.

Палатки и павильоны: неоднозначная динамика

Общее число палаток и павильонов в масштабах страны снизилось незначительно (с 12,1 тыс. до 11,9 тыс.), однако внутри регионов наблюдаются полярные процессы. В то время как в области Жетісу их стало меньше в 2,7 раза, крупные мегаполисы демонстрируют рост в этом сегменте.

Где торговых павильонов стало больше:

  1. Карагандинская область: рост в 2,2 раза (434 ед.).

  2. Шымкент: рост в 1,8 раза (173 ед.).

  3. Алматы: прирост на 2,1 тыс. объектов (+22,9%).

  4. Астана: рост на 13,7% (до 240 ед.).

Почему это происходит?

Эксперты связывают такие изменения с продолжающейся цифровизацией ритейла, развитием маркетплейсов и переходом покупателей в современные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и магазины «у дома». Уличные форматы, особенно в сельской местности и малых городах, не выдерживают конкуренции с сетевым ритейлом и требованиями по модернизации торговых площадей.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь