26.03.2026, 11:16

В Актау строят автовокзал и рынок

Общество 0 9 559 Ольга Максимова

В одном из новых микрорайонов областного центра идёт строительство важных инфраструктурных объектов - автовокзала и рынка, передаёт Lada.kz.

Фото: акимат МО
Фото: акимат МО

Строительную площадку в 36 микрорайоне посетил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, сообщили в пресс-службе акимата. Проект реализуется ТОО «Актау Авто Склад» за счёт частных инвестиций. Общая стоимость проекта - 1,5 млрд тенге. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года.

Первый этап - строительство автовокзала. На текущий момент завершено возведение подвального этажа и установлены колонны первого этажа. Общий уровень выполненных работ составляет 30%.

По второму этапу - строительству коммунального рынка - разработана проектная документация и получены необходимые разрешения, ведётся подготовка строительной площадки. Торговая площадь рынка составит 1 700 квадратных метров. Для полноценного функционирования объекта предусмотрены торговые павильоны, санитарные узлы, складские помещения и парковка.

Нурдаулет Килыбай отметил, что ввод в эксплуатацию объектов окажет положительное влияние на развитие городской инфраструктуры и предпринимательства.

Комментарии

5 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Автовокзал надо было сразу строить в Бейнеу, а социальными рынками уже сыты по горло. Видим как всё дешевеет.
26.03.2026, 09:47
Кинст
Кинст
К тому же, в тех городах, что я упомянул, автовокзал соседствует с ЖД-вокзалом, что очень удобно для тех, кому надо добираться немного дальше. У нас же, если человеку нужно, предположим, в Форт-Шевченко, или Жанаозен, проще будет (и дешевле) уехать сразу со ст. Мангистау, вызвав такси. А тут получается, что надо будет с сумками примерно минут 40 ехать до г. Актау, а уже оттуда - до нужного места.
26.03.2026, 07:04
fox1167
fox1167
В здании автовокзала лестничный пролёт шириной 2 метра? Ну-ну! Где берут таких архитекторов? В случае пожара именно здесь погибнет большинство людей!
26.03.2026, 06:58
Кинст
Кинст
Какая разница на чьей земле ))))) Меня другое интересует - автовокзал. Насколько он востребован для нас именно как комплекс? Поясню - у нас тупиковый регион, транзитных направлений нет. Соответственно, у нас не будет такого пассажиропотока как в тех же Астане, Караганде, Актобе и т.д., где есть свои, внутриобластные направления, межобластные рейсы, а также выходы транзитом на территории других стран - та же Россия, Китай. Просто как бы так не получилось, что построится здание (комплекс), а через полгода выяснится, что содержать его дорого, людей в нём мало, автобусов - 2-3 штуки в день..., и будет оно балластом на бюджете города.
26.03.2026, 06:56
дорожник
дорожник
Интересно, на чьей земле все это строиться?
26.03.2026, 06:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

