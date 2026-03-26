В Актау строят автовокзал и рынок

В одном из новых микрорайонов областного центра идёт строительство важных инфраструктурных объектов - автовокзала и рынка, передаёт Lada.kz .

Строительную площадку в 36 микрорайоне посетил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, сообщили в пресс-службе акимата. Проект реализуется ТОО «Актау Авто Склад» за счёт частных инвестиций. Общая стоимость проекта - 1,5 млрд тенге. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года.

Первый этап - строительство автовокзала. На текущий момент завершено возведение подвального этажа и установлены колонны первого этажа. Общий уровень выполненных работ составляет 30%.

По второму этапу - строительству коммунального рынка - разработана проектная документация и получены необходимые разрешения, ведётся подготовка строительной площадки. Торговая площадь рынка составит 1 700 квадратных метров. Для полноценного функционирования объекта предусмотрены торговые павильоны, санитарные узлы, складские помещения и парковка.

Нурдаулет Килыбай отметил, что ввод в эксплуатацию объектов окажет положительное влияние на развитие городской инфраструктуры и предпринимательства.