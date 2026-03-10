Пенсионные накопления могут стать «живыми деньгами» для казахстанцев

В Казахстане вновь обсуждают возможность разрешить гражданам использовать часть пенсионных накоплений на лечение. Речь идёт в том числе о стоматологических услугах, которые ранее пользовались наибольшим спросом среди населения. О планах вернуть механизм рассказала председатель правления Отбасы банк Ляззат Ибрагимова на брифинге в правительстве, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

По её словам, соответствующий механизм сейчас прорабатывается, а полноценный запуск обновлённой системы может произойти после завершения цифровой модернизации — ориентировочно к концу 2026 года.

Возможность вернуть популярную программу

Как отметила Ибрагимова, ранее казахстанцы активно использовали часть своих пенсионных накоплений не только для улучшения жилищных условий, но и для оплаты медицинских услуг. Особенно востребованным направлением было стоматологическое лечение.

По её оценке, эта мера оказалась крайне важной для многих граждан.

Она подчеркнула, что программа позволяла людям оперативно решать проблемы со здоровьем, которые зачастую требуют значительных расходов. Однако в какой-то момент механизм был ограничен из-за случаев нецелевого использования средств.

По словам главы банка, именно этот фактор стал причиной того, что доступ к программе потеряли большинство граждан.

Ибрагимова считает, что подобная ситуация была несправедливой, поскольку нарушения допустила лишь небольшая часть пользователей.

Почему программу остановили

По оценке председателя правления банка, примерно около десяти процентов участников программы использовали пенсионные средства не по назначению. Это стало основанием для пересмотра правил.

В результате ограничения коснулись всех граждан, несмотря на то что подавляющее большинство использовало деньги строго по медицинским показаниям.

Ибрагимова подчеркнула, что при разработке новой системы особое внимание уделяется прозрачности и контролю, чтобы исключить возможность злоупотреблений в будущем.

Новый механизм хотят полностью перевести в онлайн

Одним из ключевых элементов обновлённой программы может стать цифровая система оформления медицинских услуг. По словам Ибрагимовой, сейчас банк совместно с Министерство здравоохранения Республики Казахстан работает над тем, чтобы сделать процесс максимально прозрачным.

Планируется, что все операции будут проходить через специализированный онлайн-портал.

В системе должны быть зарегистрированы стоматологические клиники и другие медицинские учреждения. После оказания услуги медицинская организация будет оформлять электронный акт выполненных работ, который автоматически интегрируется с системой Минздрава.

Такой подход позволит отслеживать каждую операцию и исключить использование средств не по назначению.

Когда может появиться обновлённая система

По словам главы банка, сейчас внутри Отбасы банк ведётся разработка цифрового портала, через который граждане смогут оформлять использование пенсионных средств на лечение.

Однако окончательное решение о возобновлении программы будет принимать профильное ведомство — Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Именно приказ министра регулирует запуск или приостановку подобных механизмов.

Ибрагимова уточнила, что в настоящее время банк сосредоточен на других приоритетных задачах — прежде всего на автоматизации сервисов и распределении жилья. Вопрос возвращения программы лечения за счёт пенсионных накоплений включён в рабочий план на вторую половину 2026 года.

Ориентировочно активная работа над этим направлением может начаться в третьем-четвёртом квартале.

Почему тема снова стала актуальной

Использование пенсионных накоплений в Казахстане уже несколько лет остаётся одной из самых обсуждаемых социальных тем. Ранее гражданам разрешили направлять часть средств на покупку жилья, погашение ипотеки и медицинские услуги.

Стоматологическое лечение оказалось одной из самых востребованных категорий расходов, поскольку стоимость таких услуг часто является значительной для семейного бюджета.

Однако в сентябре 2025 года Министерство здравоохранения внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Поправки фактически запретили направлять средства из пенсионных накоплений на стоматологические процедуры.

Это решение вызвало широкое обсуждение среди граждан, поскольку многие уже рассчитывали на эту возможность при планировании лечения.

Теперь власти рассматривают вариант возвращения этой опции, но уже с более жёстким контролем и полной цифровой прозрачностью операций.