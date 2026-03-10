18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.59
572.16
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.03.2026, 12:42

Пенсионные накопления могут стать «живыми деньгами» для казахстанцев

Новости Казахстана 0 2 267

В Казахстане вновь обсуждают возможность разрешить гражданам использовать часть пенсионных накоплений на лечение. Речь идёт в том числе о стоматологических услугах, которые ранее пользовались наибольшим спросом среди населения. О планах вернуть механизм рассказала председатель правления Отбасы банк Ляззат Ибрагимова на брифинге в правительстве, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По её словам, соответствующий механизм сейчас прорабатывается, а полноценный запуск обновлённой системы может произойти после завершения цифровой модернизации — ориентировочно к концу 2026 года.

Возможность вернуть популярную программу

Как отметила Ибрагимова, ранее казахстанцы активно использовали часть своих пенсионных накоплений не только для улучшения жилищных условий, но и для оплаты медицинских услуг. Особенно востребованным направлением было стоматологическое лечение.

По её оценке, эта мера оказалась крайне важной для многих граждан.

Она подчеркнула, что программа позволяла людям оперативно решать проблемы со здоровьем, которые зачастую требуют значительных расходов. Однако в какой-то момент механизм был ограничен из-за случаев нецелевого использования средств.

По словам главы банка, именно этот фактор стал причиной того, что доступ к программе потеряли большинство граждан.

Ибрагимова считает, что подобная ситуация была несправедливой, поскольку нарушения допустила лишь небольшая часть пользователей.

Почему программу остановили

По оценке председателя правления банка, примерно около десяти процентов участников программы использовали пенсионные средства не по назначению. Это стало основанием для пересмотра правил.

В результате ограничения коснулись всех граждан, несмотря на то что подавляющее большинство использовало деньги строго по медицинским показаниям.

Ибрагимова подчеркнула, что при разработке новой системы особое внимание уделяется прозрачности и контролю, чтобы исключить возможность злоупотреблений в будущем.

Новый механизм хотят полностью перевести в онлайн

Одним из ключевых элементов обновлённой программы может стать цифровая система оформления медицинских услуг. По словам Ибрагимовой, сейчас банк совместно с Министерство здравоохранения Республики Казахстан работает над тем, чтобы сделать процесс максимально прозрачным.

Планируется, что все операции будут проходить через специализированный онлайн-портал.

В системе должны быть зарегистрированы стоматологические клиники и другие медицинские учреждения. После оказания услуги медицинская организация будет оформлять электронный акт выполненных работ, который автоматически интегрируется с системой Минздрава.

Такой подход позволит отслеживать каждую операцию и исключить использование средств не по назначению.

Когда может появиться обновлённая система

По словам главы банка, сейчас внутри Отбасы банк ведётся разработка цифрового портала, через который граждане смогут оформлять использование пенсионных средств на лечение.

Однако окончательное решение о возобновлении программы будет принимать профильное ведомство — Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Именно приказ министра регулирует запуск или приостановку подобных механизмов.

Ибрагимова уточнила, что в настоящее время банк сосредоточен на других приоритетных задачах — прежде всего на автоматизации сервисов и распределении жилья. Вопрос возвращения программы лечения за счёт пенсионных накоплений включён в рабочий план на вторую половину 2026 года.

Ориентировочно активная работа над этим направлением может начаться в третьем-четвёртом квартале.

Почему тема снова стала актуальной

Использование пенсионных накоплений в Казахстане уже несколько лет остаётся одной из самых обсуждаемых социальных тем. Ранее гражданам разрешили направлять часть средств на покупку жилья, погашение ипотеки и медицинские услуги.

Стоматологическое лечение оказалось одной из самых востребованных категорий расходов, поскольку стоимость таких услуг часто является значительной для семейного бюджета.

Однако в сентябре 2025 года Министерство здравоохранения внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Поправки фактически запретили направлять средства из пенсионных накоплений на стоматологические процедуры.

Это решение вызвало широкое обсуждение среди граждан, поскольку многие уже рассчитывали на эту возможность при планировании лечения.

Теперь власти рассматривают вариант возвращения этой опции, но уже с более жёстким контролем и полной цифровой прозрачностью операций.

3
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь