Чудесное спасение: в Мангистау ветеринары прооперировали лебедя с переломом крыла

Ветеринары-орнитологи клиники «Zoo Lekar» рассказали редакции Lada.kz о спасении лебедя с переломом крыла.

Фото предоставлено орнитологами

Ветеринары рассказали, что 29 января в клинику поступил взрослый лебедь в крайне тяжёлом, нестабильном состоянии с открытым переломом кисти левого крыла.

Птица более двух суток истекала кровью. Счёт шёл буквально на часы. Нам в кратчайшие сроки удалось стабилизировать пациента и приступить к подготовке к операции. Важно понимать, перед нами была взрослая дикая особь – сильная, агрессивная, находящаяся в стрессе. Работа с такими пациентами всегда связана с высоким риском, - рассказали ветеринары.

Специалисты отметили, что особую сложность представляло отсутствие газового наркоза. Врачи работали, опираясь на собственный опыт и рекомендации зарубежных орнитологов, беря на себя всю ответственность и риски.

Операция была проведена. В зоне перелома наложена внешняя фиксация. Из осложнений – выраженная нехватка мягких тканей для полного закрытия раны. Поэтому сейчас основная задача обеспечить лебедю тихие и сухие условия содержания, регулярно обрабатывать швы и минимизировать стресс, - поделились специалисты.

В клинике подчеркнули, что эта помощь оказывается исключительно по инициативе врачей.

Никакой финансовой поддержки нет. Все расходы за счёт ветеринарной клиники «Zoo Lekar», - подчеркнули орнитологи.

