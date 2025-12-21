Как спасают краснокнижных диких хищных птиц в Мангистау

В Мангистауской области всё чаще жители находят раненых диких хищных птиц – многие задаются вопросом, куда их следует отвезти и как помочь. Журналист редакции Lada.kz выяснила, что лечение и реабилитация пернатых проводится в одной из ветеринарных клиник региона, которая выделяет на это собственные средства. Подробнее – в материале Лианы Рязанцевой.

Фото предоставлено орнитологами

В последнее время жители региона всё чаще обнаруживают диких птиц с различными повреждениями. Неоднократно в редакцию Lada.kz поступали обращения от населения с вопросом, что с ними делать и как оказать помощь.

Журналисту издания удалось пообщаться с ветеринарами-орнитологами клиники Zoo Lekar, которые рассказали, как пернатые получают у них шанс на вторую жизнь.

Так, врачи-орнитологи проводят лечение и полноценную реабилитацию диких хищных птиц, поступающих с тяжёлыми травмами, в том числе с переломами крыльев и конечностей.

По словам специалистов, в клинике уже были проведены операции на конечностях, казалось бы, безнадёжных крылатых пациентов.

Благодаря точной диагностике, хирургическому вмешательству и качественной реабилитации многие пернатые уже вернулись в дикую природу. Один из спасённых беркутов был передан для содержания на страусиную ферму, - рассказали ветеринары.

Дикие хищные птицы получают всё необходимое лечение за счёт клиники.

Среди них – беркут, коршун и сокол. В настоящее время в клинике проходит реабилитацию после операции ушастая сова, по словам орнитологов, её состояние стабильное, восстановление проходит под постоянным контролем.

Специалисты рассказали, что при операциях на диких хищных птицах особенно важно минимизировать риски, так как они крайне чувствительны к наркозу. Для этого необходима газовая анестезия, которая считается наиболее безопасной, но при этом является дорогостоящей.

Сегодня нашей клинике очень необходим аппарат газовой анестезии – он значительно снижает риски при операциях у птиц. Пока такого оборудования у нас нет, но мы продолжаем спасать жизни в тех условиях, которые есть, и очень надеемся, что в ближайшем будущем эта возможность появится. Мы убеждены, что дикая птица должна жить в небе, а задача человека – помочь ей вернуться туда, - подчеркнули ветеринары.

В клинике обратились к населению с просьбой: в случаях обнаружения дикой хищной птицы с повреждениями по всем вопросам и для получения консультации необходимо обращаться по номеру телефона: +7 (701) 252-61-13.

Напомним, ранее блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно. Он обвинил организацию в попытке присвоить себе заслуги активистов.

Позже о скандале вокруг создавшейся ситуации высказалась и волонтер.

Столичный фонд обязали вернуть грант, полученный на реабилитацию пернатых области.

После общественного резонанса аким региона обратил внимание на проблему и провёл встречу с Азаматом Сарсенбаевым и волонтёром Натальей Инасаридзе. В ходе встречи стороны обсудили перспективы открытия реабилитационного центра для птиц.