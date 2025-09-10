18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.09.2025, 12:55

Фонд из Астаны обязали вернуть полученный на реабилитацию диких птиц в Мангистау грант

Экология

Центр поддержки гражданских инициатив подвёл итоги внепланового мониторинга грантовых проектов в Мангистауской области, передает Lada.kz.

фото Азамата Сарсенбаева
фото Азамата Сарсенбаева

В результате изучения деятельности проекта «Сохранение и своевременная помощь диким птицам», который реализовывал Общественный фонд «Экологический фонд Казахстана», Центр инициировал процедуру расторжения договора с грантополучателем. Решение, как пояснили в центре, связано с необходимостью оптимизировать использование государственных средств и обеспечить эффективность социальных инициатив. Организация, выигравшая грант, обязана вернуть выделенные средства в бюджет в полном объёме.

Одновременно Центр сообщил о запуске комплексной проверки всех проектов, реализуемых данным фондом. Кроме того, будет проведён дополнительный анализ практики реализации грантов организациями, зарегистрированными вне регионов, где они фактически действуют.

В пресс-службе подчеркнули, что Центр системно осуществляет мониторинг исполнения грантовых проектов, чтобы обеспечить добросовестное выполнение обязательств, прозрачность грантового механизма и защиту интересов налогоплательщиков.

«Все предпринимаемые меры направлены на то, чтобы государственные гранты приносили реальную пользу обществу», — отметили в Центре.

Также в центре напоминили, что в Казахстане действует система общественного мониторинга: любой гражданин или НПО могут принять участие в контроле за реализацией грантовых проектов.

Окончательные итоги комплексной проверки будут доведены до общественности через официальные информационные каналы Центра поддержки гражданских инициатив, сообщает пресс-служба. 

Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно, и обвинил грантополучателя в попытке присвоить себе заслуги волонтёров. 

16
1
2
