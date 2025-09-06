«Не ожидала такого поворота»: волонтёр высказалась о скандале вокруг реабилитации птиц в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Наталья Инасаридзе

Наталья Инасаридзе, рассказала, что активно заниматься выхаживанием птиц стала около трех-четырех лет назад.

Женщина работает инженером в транспортно-экспедиторской службе и параллельно выхаживает пернатых дома.

За этот период мною было реабилитировано и выпущено на свободу более 20 птиц. Сказать точно, сколько уходит на их содержание, сложно, но в основном средства тратятся на еду и лекарства, - рассказала она.

Отвечая на вопрос, почему решила заняться реабилитацией птиц, Наталья Инасаридзе сказала, что всё вышло само собой: сначала просто получалось, затем она стала глубже изучать тему. Сейчас процесс идёт непрерывно – одну птицу выпускает, другую принимает, хотя всё это носит сезонный характер.

О тендере я даже не знала. Я сама занимаюсь реабилитацией птиц, друзья или знакомые время от времени приносили мне их. Очень часто птиц привозил Азамат Сарсенбаев. Я всегда просила Азамата нигде меня не афишировать – не хотела проблем с госорганами. Просто лечила птиц и выпускала их. В Instagram иногда выкладывала фотографии, но не ради отчётности, а для себя. Вся история началась со звонка Азамата: он сообщил, что передал мой номер представителям министерства экологии (две женщины), которые приехали из Астаны. Якобы они хотели профинансировать создание реабилитационного центра для птиц, - рассказала Наталья.

По словам Натальи, при первой встрече с этими представителями речи о тендере не было. Единственное, что они упомянули, – в бюджете предусмотрено 500 тысяч тенге на создание центра. При этом уточнили, что организация должна быть открыта на базе ветеринарной клиники. Кроме того, по их плану, необходимо было организовать 20 выездов за город с детьми.

Я сразу возразила: зачем всё это, ведь птицам от таких мероприятий не будет никакой пользы. Мне ответили, что такие условия предусмотрены, и они обязаны их выполнить, - вспоминает Наталья.

Волонтер объяснила им, что на 500 тысяч невозможно открыть полноценный реабилитационный центр, ведь нужны лаборатория, оборудование, лекарства и питание для птиц. Ей предложили заключить договор на эту сумму, заверив, что в следующем году в бюджете заложат больше средств и окажут финансирование.

Наталья пыталась найти ветеринарную клинику, на базе которой можно было бы организовать реабилитацию, но этот процесс требовал времени. Женщины исчезли на месяц, а затем вновь вышли на связь и заявили, что запускать центр нужно срочно, так они заявили об открытии. После того, как Наталья направила им уточняющие вопросы о финансировании и работе центра – будут ли там сотрудники, будет ли у них зарплата, как будет решаться вопрос с транспортом – она не получила ни одного ответа. Более того, общение стало нестабильным: женщины то выходили на связь, то снова пропадали.

История получила продолжение после того, как к Наталье привезли краснокнижного степного орла. Договорившись о его временном содержании на страусиной ферме, волонтер обратилась в акимат в управление природных ресурсов и регулирования природопользования, чтобы получить официальное разрешение на уход и реабилитацию птицы.

Там неожиданно выяснилось, что один из экологических фондов из Астаны ещё в мае выиграл грант в размере 10 миллионов тенге именно на реабилитацию пернатых в Актау. Более того, в качестве подтверждения своей работы организация использовала видеозаписи Натальи, выдавая их за собственные.

В управлении я узнала, что эти женщины – представители экологического фонда из Астаны. Им выделили грант в размере 10 миллионов тенге на открытие реабилитационного центра, а мне на спасение птиц они предложили всего 500 тысяч, чтобы я, по сути, делала их работу. Они выдали мою работу за свою, - отметила Наталья.

Жительница Актау отметила, что сегодня, 5 сентября, она встречалась с акимом Актау, в ходе беседы он предложил ей взять этот проект и посчитать его сметную стоимость.

Грант, который был выделен фонду, включал экскурсии и конкурсы. Но птицам это не нужно – им необходимы корм, вольеры, наркоз и лекарства. Я могу с уверенностью сказать, что 10 миллионов тенге недостаточно для создания центра и содержания птиц. Сейчас мы совместно с ветеринарной клиникой запросили все коммерческие предложения, чтобы не быть голословными, - заключила Наталья.

Напомним, ранее блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно. При этом победитель конкурса, по его словам, попытался выдать работу общественников за свою. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Проект по реабилитации диких птиц в областном центре приостановлен до завершения проверки.