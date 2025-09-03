Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что фонд из Астаны получил грант в размере 10 миллинов тенге из бюджета региона на помощь диким птицам, которую местные волонтеры оказывают бесплатно. При этом победитель конкурса, по его словам, попытался выдать работу общественников за свою. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото Азамата Сарсенбаева

Азамат Сарсенбаев опубликовал в своем Instagram пост о том, что грант на создание центра реабилитации диких птиц получила столичная организация в то время, как фактически всех диких птиц, которые попали в беду в регионе спасают лишь местные жители на добровольной основе.

Оказывается, управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, согласно закону «О государственном социальном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций», реализовало грант на создание и организацию в Мангистауской области «Центра реабилитации для ослабленных и раненых диких птиц (место временного содержания, ветеринарного обслуживания и кормления, выпуск в естественную среду и т.д)». Грант выигрывает общественный фонд «Экологический фонд Казахстана», который базируется в Астане, - написал блогер.

По его словам, представители фонда, получившего грант, связались с ним для сотрудничества и предложили финансовую поддержку. Правда, за то, чтобы опубликовать в своих отчётах уже проделанную работу жителями города.

Мы делали это совершенно бесплатно, и не ждали никакой помощи, поэтому я подумал, что эта прекрасная возможность для друга-орнитолога хотя бы немного покрыть расходы на содержание птиц. И я сегодня узнаю, что сотрудники НПО не отстают от моего друга, предлагают 500 000 тенге единовременной выплаты, и требуют скинуть им пару фото птиц, которых мы выходили для их отчёта, - возмущается блогер.

Блогер заявил, что фактически выполняет работу по реабилитации птиц безвозмездно, тогда как фонд, выигравший грант на 10 млн тенге, по его мнению, пытается теперь присвоить себе их результаты.

Мы бесплатно лечим и выпускаем на волю диких птиц, а фонд получает грант в 10 миллионов тенге на ту же работу и пытается выдать наш труд за свой, — отметил блогер.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области подтвердили, что действительно реализовали грант.

Управление в соответствии с Приказом от 6 марта 2025 года № 39-Б «Перечень приоритетных направлений государственных грантов для неправительственных организации на 2025 год» заключило 12 марта 2025 года Договор № 1 с НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» о передаче денежных средств для предоставления государственных грантов неправительственным организациям. В рамках указанного договора были предусмотрены три направления, одно из которых – государственный грант «Сохранение и своевременная помощь диким птицам, встречающимся в регионе, создание им природных условий Мангистауской области». На реализацию данного направления из местного бюджета выделено 10 000 000 тенге, - сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что в соответствии с условиями гранта должны были быть выполненены следующие мероприятия:

Организация и освещение деятельности реабилитационного центра для ослабленных и раненых диких птиц, включая: место временного содержания; ветеринарное обслуживание; обеспечение питания; выпуск в природную среду; ведение журнала учета птиц, которым оказана помощь.

Организация 20 экскурсий по наблюдению за дикими птицами в весенние и осенние месяцы с охватом не менее 300 человек, включая воспитанников домов престарелых, областных специализированных детских домов и подростков.

Организация фестиваля на берегу моря с охватом не менее 500 человек, посвященного «Международному дню фламинго – 24 июня», с согласованием правил проведения с заказчиком и освещением мероприятия на республиканском и местном телевидении.

В рамках фестиваля – проведение и подведение итогов конкурса творческих работ по пяти номинациям в масштабе Западного региона Казахстана (работы прикладного искусства, художественные произведения, фотографии, видеоролики, литературные произведения; материалы предоставляются обязательно на государственном языке).

Публикация материалов, подготовленных в рамках фестиваля, в социальных сетях и на официальном сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Победителем данного гранта стало ОО «Экологический фонд Казахстана» из Астаны. Однако по истечении трех месяцев с момента принятия грантополучателем обязательств информация о создании реабилитационного центра диких птиц не поступила. Сообщения для населения о наличии центра также не были размещены в социальных сетях акимата и исполнителя, хотя данное условие предусматривалось. В связи с этим управление направило НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» письмо от 26.08.2025 г. № 03-09-932-И о возврате грантовых средств в связи с невыполнением предусмотренных работ, - сообщили в управлении.

