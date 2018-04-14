В Мангистау при реализации программы «Нур капитал» планируют создать 1400 рабочих мест

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Беззалоговые кредиты по программе «Нур капитал», как рассказал глава региона, выдают под 1% годовых.



- Суммы займов — от трех до 30 миллионов тенге. По программе «Нур капитал» кредиты выдают тем, кто создает новые места и производства. На рассмотрение уже представлены 200 проектов. Предварительно мы предполагаем, что удастся создать около 1400 мест, - отметил Ералы Тугжанов.



Договоры заключены с тремя банками второго уровня.



Наибольшую долю в представленных проектах занимает животноводство (35%). Более 20% приходится на обрабатывающую и легкую промышленность, 16% - проекты в сфере туризма, 8% - транспорт, по 5% - растениеводство и здравоохранение. На проекты в сфере услуг и образования приходится по 3%, по 1% - на услуги питания и торговлю.



На микрокредитование по «Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», как рассказал глава региона, в этом году планируют выделить 1,8 миллиарда тенге (724 миллиона в 2017 году).