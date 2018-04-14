«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 14 Апреля
+12...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 327.29 KZT
  • €1 = 403.71 KZT
  • 1 RUB = 5.32 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Бизнес

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 335

В Мангистау при реализации программы «Нур капитал» планируют создать 1400 рабочих мест

О программе льготного кредитования, действующей в регионе, Ералы Тугжанов рассказал на брифинге в Центральной службе коммуникаций при Президенте РК.

Фото с сайта pixabay.com
Беззалоговые кредиты по программе «Нур капитал», как рассказал глава региона, выдают под 1% годовых.

- Суммы займов — от трех до 30 миллионов тенге. По программе «Нур капитал» кредиты выдают тем, кто создает новые места и производства. На рассмотрение уже представлены 200 проектов. Предварительно мы предполагаем, что удастся создать около 1400 мест, - отметил Ералы Тугжанов.

Договоры заключены с тремя банками второго уровня.

Наибольшую долю в представленных проектах занимает животноводство (35%). Более 20% приходится на обрабатывающую и легкую промышленность, 16% - проекты в сфере туризма, 8% - транспорт, по 5% - растениеводство и здравоохранение. На проекты в сфере услуг и образования приходится по 3%, по 1% - на услуги питания и торговлю.

На микрокредитование по «Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», как рассказал глава региона, в этом году планируют выделить 1,8 миллиарда тенге (724 миллиона в 2017 году).


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика