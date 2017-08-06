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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:16

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Son Pascal снял в Актау новое видео

Итальянский певец, поющий на казахском языке, покатался на катере и полетал на параплане.

Кадр видео
Минутное видео было снято на песню Ақан Сері «Маңмаңгер».

«В Актау, как всегда, кайфово. Огромное спасибо моим друзьям за гостеприимство», - прокомментировал Son Pascal свое видео в Instagram.

Аэросъемкой для ролика занималась студия Aktau Fly Video в лице Асхата Омарова. По его словам, спонсором небольшого клипа выступила казахстанская авиакомпания, а такие ролики будут сняты в нескольких городах Казахстана. Направлены они на привлечение туристов, популяризацию и развитие парапланеризма.



Son Pascal не в первый раз посещает Мангистау. В 2013 году певец дал интервью для «Лады».


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