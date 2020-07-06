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ЛАДА.kz » Культура

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 266

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Наш город представляли 12 исполнителей. Каждый из них стал призером международного онлайн-конкурса. Об этом рассказала Ольга Хныкина, руководитель образцового коллектива студии детского творчества (СДТ) «Радуга».

Фото из открытых источников
Международный онлайн-конкурс Golden Voice завершился вчера, 5 июля.

В конкурсе приняли участие более 200 конкурсантов из 41 страны. Прием заявок проходил до 22 июня. После этого члены жюри смотрели видеоматериалы на YouTube, и после оценки работ исполнителей отправляли данные в организационный комитет.

В состав международного жюри вошли 38 деятелей культуры и искусства со всего мира.

Казахстан в жюри представляли директор международного конкурса «Бозторғай», член FIDOF, заслуженный деятель культуры Казахстана Карлыгаш Абдикаримова (Алматы) и руководитель образцового коллектива СДТ «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая, отличник культуры Казахстана Ольга Хныкина.

Все конкурсанты были разделены по возрастным группам и номинациям.

Номинации:
- POP современные песни и джаз;
- POP песни Евровидения;
- POP старые песни (60-е, 70-е, 80-е, 90-е);
- POP песни из фильмов и мюзиклов;
- POP Classic (академическое пение);
- Оригинальная/Авторская песня;
- POP народная, традиционная на национальном языке.

Образцовый коллектив СДТ «Радуга» представил 12 исполнителей. Они участвовали в трех номинациях: поп-современные песни, оригинальные песни и народные, а также традиционные песни на национальном языке. Все участники стали лауреатами конкурса.

Амина Асгатова (9 лет) заняла первое место и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Junior» от семи 7 до 12 лет).

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Амина Асгатова.


Карина Шайгузова (16 лет) стала первой в номинации «Pop» и получила звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Карина Шайгузова.


Екатерина Ганюшкина (17 лет) получила первое место в номинации «Pop» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Екатерина Ганюшкина.


Адеми Утешева (14 лет) заняла первое место в номинации «Folk» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).

[center]Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice
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Адеми Утешева.


Адриана Керимова (9 лет) заняла первое место по итогам выступления. Первое место завоевали Екатерина Ганюшкина и Карина Шайгузова в составе дуэта «Ауен.

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Адриана Керимова.


Вторые места заняли:

Карина Гусева (7 лет);

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Карина Гусева.


Нана Иваньян (7 лет);

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Нана Иваньян.


Нейля Кульманова (14 лет);

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Нейля Кульманова.


Дания Шотанова (15 лет);

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Дания Шотанова.


Наргиз Таутекина (16 лет).

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Наргиз Таутекина.


Третьего места удостоились Назерке Кабыл (10 лет) и Жасулан Нурбай (13 лет).

Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Назерке Кабыл.


Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Жасулан Нурбай.


- Выражаю огромную благодарность педагогам по вокалу Ким Александре Валерьевне, Атабаевой Зарине Асылбековне и Избаевой Карашаш Алмазовне за подготовку конкурсантов, а также родителям артистов за поддержку, - добавила Ольга Хныкина.



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Комментарии ( 1 )

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kasandra (Посетители) Сегодня, 16:22
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