Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Фото из открытых источников
Международный онлайн-конкурс Golden Voice завершился вчера, 5 июля.
В конкурсе приняли участие более 200 конкурсантов из 41 страны. Прием заявок проходил до 22 июня. После этого члены жюри смотрели видеоматериалы на YouTube, и после оценки работ исполнителей отправляли данные в организационный комитет.
В состав международного жюри вошли 38 деятелей культуры и искусства со всего мира.
Казахстан в жюри представляли директор международного конкурса «Бозторғай», член FIDOF, заслуженный деятель культуры Казахстана Карлыгаш Абдикаримова (Алматы) и руководитель образцового коллектива СДТ «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая, отличник культуры Казахстана Ольга Хныкина.
Все конкурсанты были разделены по возрастным группам и номинациям.
Номинации:
- POP современные песни и джаз;
- POP песни Евровидения;
- POP старые песни (60-е, 70-е, 80-е, 90-е);
- POP песни из фильмов и мюзиклов;
- POP Classic (академическое пение);
- Оригинальная/Авторская песня;
- POP народная, традиционная на национальном языке.
Образцовый коллектив СДТ «Радуга» представил 12 исполнителей. Они участвовали в трех номинациях: поп-современные песни, оригинальные песни и народные, а также традиционные песни на национальном языке. Все участники стали лауреатами конкурса.
Амина Асгатова (9 лет) заняла первое место и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Junior» от семи 7 до 12 лет).
Карина Шайгузова (16 лет) стала первой в номинации «Pop» и получила звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).
Екатерина Ганюшкина (17 лет) получила первое место в номинации «Pop» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).
Адеми Утешева (14 лет) заняла первое место в номинации «Folk» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).
Адриана Керимова (9 лет) заняла первое место по итогам выступления. Первое место завоевали Екатерина Ганюшкина и Карина Шайгузова в составе дуэта «Ауен.
Вторые места заняли:
Карина Гусева (7 лет);
Нана Иваньян (7 лет);
Нейля Кульманова (14 лет);
Дания Шотанова (15 лет);
Наргиз Таутекина (16 лет).
Третьего места удостоились Назерке Кабыл (10 лет) и Жасулан Нурбай (13 лет).
- Выражаю огромную благодарность педагогам по вокалу Ким Александре Валерьевне, Атабаевой Зарине Асылбековне и Избаевой Карашаш Алмазовне за подготовку конкурсантов, а также родителям артистов за поддержку, - добавила Ольга Хныкина.
В конкурсе приняли участие более 200 конкурсантов из 41 страны. Прием заявок проходил до 22 июня. После этого члены жюри смотрели видеоматериалы на YouTube, и после оценки работ исполнителей отправляли данные в организационный комитет.
В состав международного жюри вошли 38 деятелей культуры и искусства со всего мира.
Казахстан в жюри представляли директор международного конкурса «Бозторғай», член FIDOF, заслуженный деятель культуры Казахстана Карлыгаш Абдикаримова (Алматы) и руководитель образцового коллектива СДТ «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая, отличник культуры Казахстана Ольга Хныкина.
Все конкурсанты были разделены по возрастным группам и номинациям.
Номинации:
- POP современные песни и джаз;
- POP песни Евровидения;
- POP старые песни (60-е, 70-е, 80-е, 90-е);
- POP песни из фильмов и мюзиклов;
- POP Classic (академическое пение);
- Оригинальная/Авторская песня;
- POP народная, традиционная на национальном языке.
Образцовый коллектив СДТ «Радуга» представил 12 исполнителей. Они участвовали в трех номинациях: поп-современные песни, оригинальные песни и народные, а также традиционные песни на национальном языке. Все участники стали лауреатами конкурса.
Амина Асгатова (9 лет) заняла первое место и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Junior» от семи 7 до 12 лет).
Амина Асгатова.
Карина Шайгузова (16 лет) стала первой в номинации «Pop» и получила звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).
Карина Шайгузова.
Екатерина Ганюшкина (17 лет) получила первое место в номинации «Pop» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).
Екатерина Ганюшкина.
Адеми Утешева (14 лет) заняла первое место в номинации «Folk» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).
Адеми Утешева.
Адриана Керимова (9 лет) заняла первое место по итогам выступления. Первое место завоевали Екатерина Ганюшкина и Карина Шайгузова в составе дуэта «Ауен.
Адриана Керимова.
Вторые места заняли:
Карина Гусева (7 лет);
Карина Гусева.
Нана Иваньян (7 лет);
Нана Иваньян.
Нейля Кульманова (14 лет);
Нейля Кульманова.
Дания Шотанова (15 лет);
Дания Шотанова.
Наргиз Таутекина (16 лет).
Наргиз Таутекина.
Третьего места удостоились Назерке Кабыл (10 лет) и Жасулан Нурбай (13 лет).
Назерке Кабыл.
Жасулан Нурбай.
- Выражаю огромную благодарность педагогам по вокалу Ким Александре Валерьевне, Атабаевой Зарине Асылбековне и Избаевой Карашаш Алмазовне за подготовку конкурсантов, а также родителям артистов за поддержку, - добавила Ольга Хныкина.