Артисты из Актау стали призерами международного онлайн-конкурса Golden Voice

Амина Асгатова.

Карина Шайгузова.

Екатерина Ганюшкина.

Адеми Утешева.

Адриана Керимова.

Карина Гусева.

Нана Иваньян.

Нейля Кульманова.

Дания Шотанова.

Наргиз Таутекина.

Назерке Кабыл.

Жасулан Нурбай.

Международный онлайн-конкурс Golden Voice завершился вчера, 5 июля.В конкурсе приняли участие более 200 конкурсантов из 41 страны. Прием заявок проходил до 22 июня. После этого члены жюри смотрели видеоматериалы на YouTube, и после оценки работ исполнителей отправляли данные в организационный комитет.В состав международного жюри вошли 38 деятелей культуры и искусства со всего мира.Казахстан в жюри представляли директор международного конкурса «Бозторғай», член FIDOF, заслуженный деятель культуры Казахстана Карлыгаш Абдикаримова (Алматы) и руководитель образцового коллектива СДТ «Радуга» культурно-досугового комплекса имени Абая, отличник культуры Казахстана Ольга Хныкина.Все конкурсанты были разделены по возрастным группам и номинациям.Номинации:- POP современные песни и джаз;- POP песни Евровидения;- POP старые песни (60-е, 70-е, 80-е, 90-е);- POP песни из фильмов и мюзиклов;- POP Classic (академическое пение);- Оригинальная/Авторская песня;- POP народная, традиционная на национальном языке.Образцовый коллектив СДТ «Радуга» представил 12 исполнителей. Они участвовали в трех номинациях: поп-современные песни, оригинальные песни и народные, а также традиционные песни на национальном языке. Все участники стали лауреатами конкурса.Амина Асгатова (9 лет) заняла первое место и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Junior» от семи 7 до 12 лет).Карина Шайгузова (16 лет) стала первой в номинации «Pop» и получила звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).Екатерина Ганюшкина (17 лет) получила первое место в номинации «Pop» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).Адеми Утешева (14 лет) заняла первое место в номинации «Folk» и звание «Overall Winner» (абсолютный победитель в категории «Teenager» от 13 до 18 лет).[/center]Адриана Керимова (9 лет) заняла первое место по итогам выступления. Первое место завоевали Екатерина Ганюшкина и Карина Шайгузова в составе дуэта «Ауен.Вторые места заняли:Карина Гусева (7 лет);Нана Иваньян (7 лет);Нейля Кульманова (14 лет);Дания Шотанова (15 лет);Наргиз Таутекина (16 лет).Третьего места удостоились Назерке Кабыл (10 лет) и Жасулан Нурбай (13 лет).- Выражаю огромную благодарность педагогам по вокалу Ким Александре Валерьевне, Атабаевой Зарине Асылбековне и Избаевой Карашаш Алмазовне за подготовку конкурсантов, а также родителям артистов за поддержку, - добавила Ольга Хныкина.