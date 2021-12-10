Симфонический оркестр Мангистауской филармонии приглашает на концерт

фото из архива Lada.kz

В программу концерта войдут симфонический кюй «Дайрабай» Еркегали Рахмадиева, ария Сары из оперы «Биржан и Сара» Мукана Тулебаева, «Кюй» Мансура Сагатова, «Кыз куу» Тлеса Кажгалиева. Прозвучат также концерт для гобоя и скрипки с оркестром Иоганна Баха, «Интродукция и рондо-каприччиозо» Камиля Сен-Санса, «Неаполитанская тарантелла» Джоаккино Россини, увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, ария Джудитты из оперетты «Джудитта» Франца Легара, четыре части из оперы «Кармен» Жоржа Бизе: Антракт к 4 действию, Сегидилья, Куплеты Эскамильо и Увертюра.



Солисты:

Нейля Арзымбетова – скрипка, Ляйля Бестембекова – гобой, Шодырова Улмекен – кобыз, Айжан Турусбаева – скрипка, Нурдаулет Дуйжанов – тенор, Молдир Жайлыбаева – сопрано, Бауыржан Ескалиев – баритон, Кумис Жумагалиева – сопрано.



Художественный руководитель и главный дирижер - Адиль Бестембеков.



Концерт состоится 12 декабря в 18:00 в зале Мангистауской областной филармонии.



Телефон: +7(702) 177 3768.