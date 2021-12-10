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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 665

Симфонический оркестр Мангистауской филармонии приглашает на концерт

Предпраздничный концерт симфонической и оперной музыки дадут артисты Мангистауской областной филармонии. В исполнении коллектива и солистов оркестра прозвучат произведения русских, зарубежных и казахских композиторов.

фото из архива Lada.kz
В программу концерта войдут симфонический кюй «Дайрабай» Еркегали Рахмадиева, ария Сары из оперы «Биржан и Сара» Мукана Тулебаева, «Кюй» Мансура Сагатова, «Кыз куу» Тлеса Кажгалиева. Прозвучат также концерт для гобоя и скрипки с оркестром Иоганна Баха, «Интродукция и рондо-каприччиозо» Камиля Сен-Санса, «Неаполитанская тарантелла» Джоаккино Россини, увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, ария Джудитты из оперетты «Джудитта» Франца Легара, четыре части из оперы «Кармен» Жоржа Бизе: Антракт к 4 действию, Сегидилья, Куплеты Эскамильо и Увертюра.

Солисты:
Нейля Арзымбетова – скрипка, Ляйля Бестембекова – гобой, Шодырова Улмекен – кобыз, Айжан Турусбаева – скрипка, Нурдаулет Дуйжанов – тенор, Молдир Жайлыбаева – сопрано, Бауыржан Ескалиев – баритон, Кумис Жумагалиева – сопрано.

Художественный руководитель и главный дирижер - Адиль Бестембеков.

Концерт состоится 12 декабря в 18:00 в зале Мангистауской областной филармонии.

Телефон: +7(702) 177 3768.



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Комментарии ( 1 )

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NeirosMD (Посетители) Сегодня, 11:04
Зачем приглашать, просто в рупорах включите по городу и пусть играют с утра до утра. Ковид ведь...
 
 

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